Аксаков назвал подорожание авиабилетов из-за топлива просчётом Правительства

Скачок цен на авиационное топливо и последовавший рост цен на авиабилеты вызваны просчётом Правительства. Нужно было не снижать, а повышать пошлины, заявил « Парламентской газете » председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

«Повышение цен на топливо — это просчёт Правительства, поскольку снижение пошлин стимулировало больший экспорт нефти и нефтепродуктов за рубеж. Очевидно, чем больше уходит за рубеж, тем меньше остаётся на внутреннем рынке. Внутренние цены, по теории, равны внешним ценам минус пошлины. Если пошлины снижаются, значит, внутренние цены приближаются к общемировым», — сказал Аксаков.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что авиакомпании начали перекладывать в стоимость билетов весенний скачок цен на авиакеросин более чем на 20%. Так, с 26 июля «Аэрофлот» , как ожидается, повысит топливный сбор на 200-400 рублей на внутренних рейсах следом за рядом иностранных перевозчиков.

«Этого скачка можно было избежать за счёт повышения пошлин. Теперь же в ситуацию должна вмешаться Федеральная антимонопольная служба — необходимо выяснить, либо это сговор, либо недобросовестные заработки, которые компании получают за счёт монопольного положения на рынке», — уверен депутат.

В то же время, считает депутат, повышение цен на билеты в такой ситуации оправдано — авиакомпании вынуждены компенсировать выпадающие доходы из-за роста цен на топливо.