Российский рынок под давлением опасений новых санкций 

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Первые партии газа с "Ямал СПГ" прибыли в Китай

В Германии готовят трубы и роют траншеи для "Северного потока-2"

На посольство США в Иерусалиме потратят в 100 раз больше, чем планировал Трамп