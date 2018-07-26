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Ожидается рост индексов РФ на старте дня и продолжение укрепления рубля
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Ожидается рост индексов РФ на старте дня и продолжение укрепления рубля 

Прайм 1 час назад
По итогам торгов 25 июля индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2282,84 п., а РТС снизился на 0,18% до 1141,70 п. Утро начиналось достаточно неприятно с тревог по поводу очередных межпартийных инициатив в США по продвижению новых ограничений для РФ, которые также могут коснуться государственного долга России. Естественно, что банковский сектор, как основной держатель ОФЗ, оказался под давлением, но к вечеру потери были в основном ликвидированы: Сбербанк (-0,81%), «ВТБ» (-0,56%). «НОВАТЭК» (+2,37%) отчитался по МСФО за II квартал, сообщив о росте прибыли до 32,41 млрд рублей по сравнению с 3,243 млрд рублей годом ранее. Однако в отчёте есть и негативный момент в виде роста капитальных расходов в 2,3 раза до 22 млрд рублей. Вероятно, что рынок бурно отреагировал на возможность изменения дивидендной политики компании, которая на текущий момент предусматривает выплаты из расчёта 30% от нормализованной чистой прибыли по МСФО.
Продолжают катиться вниз бумаги «Магнит» (-3,11%). В целом можно говорить о замедлении во всём розничном секторе. Накануне «Лента» сообщила о росте выручки в II квартале лишь на 16,6%, а O’Key вовсе о сокращении на 8,7%. Остаётся дождаться результатов самого «Магнита» и X5 Retail Group. Вероятно, что ЧМ по футболу немного поправил положение, но не в той степени, чтобы рассчитывать на будущий бурный рост в секторе. В лидерах роста и падения также оказались: КТК (+2,13%), Polymetal (+2,1%), GDR En+ (+1,95%), «Распадская» (+1,93%), а также «Московская биржа» (-1,75%), привилегированные «Мечел» (-1,61%), «М. Видео» (-1,36%), «Газпром нефть» (-1,3%). В целом сектор металлургов смотрелся лучше прочих на фоне надежд на стимулы в Китае, а также расширение экологических программ в Поднебесной, которые предусматривают свёртывание неэффективных мощностей в металлургическом секторе.
Рубль чувствовал себя вполне уверенно, что было связано с ослаблением американской валюты на глобальном рынке. Кроме того, нефть провела среду в плюсе. Поддержку также оказали аукционы ОФЗ. Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением в феврале 2024 года в объёме 20 млрд рублей и ОФЗ-Ин выпуска 52002 с погашением в феврале 2028 года в объёме 15,189 млрд рублей. На первом аукционе спрос составил 64,384 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,69%. На втором аукционе спрос составил 18,869 млрд рублей при средневзвешенной доходности 3,02%. Итоги размещений можно назвать хорошими, но текущие доходности явно выше, чем в I квартале.
Росстат опубликовал данные по инфляции за неделю, завершившуюся 23 июля. Рост цен замедлился до нуля, а вот с начала года уже составляет 2,5% против 2,4% в прошлом году. То есть у ЦБ РФ пока нет поводов чтобы двигаться в сторону смягчения денежной политики. К тому же ситуация на рынке ОФЗ явно предупреждает о нежелательности таких шагов. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась к 1 июля до 28,2%, или 1,982 трлн рублей, по сравнению с 30,5% на 1 июня, или 2,123 трлн рублей. Год назад доля нерезидентов была на уровне 30,5%, или 1,869 трлн рублей. Конечно, Минфин делает хорошую мину при плохой игре, заявляя о высоком спросе нерезидентов на размещениях, но цифры статистики говорят сами за себя. Нерезиденты желают более высокой доходности от отечественных долговых бумаг.
Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть дорожает, слабеет доллар. Динамика индексов в Азии не столь позитивная, но отечественный рынок в большей степени будет ориентироваться на Европу, где должны положительно отреагировать на предварительные итоги переговоров Д. Трампа и Жан-Клода Юнкера. Соответственно, ждём повышения индексов на старте дня и продолжения укрепления российской валюты.
Из корпоративных событий дня стоит выделить: отчёт по МСФО mail.ru за II квартал; отчёт по МСФО от Yandex за II квартал; ГОСА En+; ТГК-1 отчитается по РСБУ за II квартал; «Магнит» отчитается за I полугодие. Соответственно, в четверг нас ждёт довольно загруженный корпоративными событиями день.
Прайм: последние новости
Биржи Европы снижаются на возможном обострении глобального торгового конфликта ЦБ: Доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась до минимума почти за 1,5 года Угроза новых санкций снова давит на рубль
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