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Премьер Украины поручил до конца недели решить проблему задержки пенсий
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Премьер Украины поручил до конца недели решить проблему задержки пенсий 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству Пенсионного фонда страны до конца недели урегулировать ситуацию с задержками выплат пенсий.
Ранее «Укрпочта» сообщила, что из-за технических вопросов в Пенсионном фонде в июле задерживаются выплаты пенсий.
"Я обеспокоен информацией из регионов о том, что есть задержки по пенсионным выплатам. Персональная ответственность (руководителей Пенсионного фонда) своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами. К концу недели урегулировать ситуацию", — приводит в среду слова Гройсмана пресс-служба украинского кабмина.
Вместе с тем премьер поручил провести служебное расследование и дать оценку действиям руководства Пенсионного фонда. Гройсман также заявил, что средства для выплат пенсий переводятся ведомству своевременно.
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