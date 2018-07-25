Премьер Украины поручил до конца недели решить проблему задержки пенсий

Ранее «Укрпочта» сообщила, что из-за технических вопросов в Пенсионном фонде в июле задерживаются выплаты пенсий.

"Я обеспокоен информацией из регионов о том, что есть задержки по пенсионным выплатам. Персональная ответственность (руководителей Пенсионного фонда) своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами. К концу недели урегулировать ситуацию", — приводит в среду слова Гройсмана пресс-служба украинского кабмина

Вместе с тем премьер поручил провести служебное расследование и дать оценку действиям руководства Пенсионного фонда. Гройсман также заявил, что средства для выплат пенсий переводятся ведомству своевременно.