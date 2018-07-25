ЦБ: Доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась до минимума почти за 1,5 года

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ , находящихся в собственности иностранцев, за июнь 2018 года сократилась на 2,3 процентного пункта по сравнению с маем и на 1 июля составила 28,2%, достигнув минимального значения почти за полтора года, свидетельствуют материалы Банка России

Уровень ниже этого был зафиксирован последний раз на 1 марта 2017 года — 27,5%, после чего вплоть до начала июня этого года доля нерезидентов в ОФЗ держалась выше 30%.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении снизились к 1 июля до 1,982 триллиона рублей с 2,123 триллиона на 1 июня, или на 141 миллиард рублей. Это максимальный объем средств, выведенных нерезидентами в течение одного месяца за всю историю рынка гособлигаций, сообщил РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак . А в целом за три последних месяца отток средств нерезидентов с рынка ОФЗ составил 369 миллиардов рублей.

В номинальном выражении объем вложений нерезидентов в ОФЗ снизился до уровня начала августа 2017 года, когда он достиг 1,896 триллиона рублей, после чего держался выше 2 триллионов рублей. В целом же объем рынка ОФЗ по состоянию на 1 июля вырос до 7,033 триллиона рублей с 6,959 триллиона месяцем ранее.