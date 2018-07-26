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Бегство иностранцев из ОФЗ побило все рекорды
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Бегство иностранцев из ОФЗ в июне побило все рекорды 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бегство иностранных инвесторов с российского рынка долга в июне ускорилось. Несмотря на оптимизм финансовых властей, нерезиденты за отчетный месяц продали облигации федерального займа на 131 млрд руб.
Распродажа стала рекордной и оказалась даже более масштабной, чем в апреле, когда США ввели санкции в отношении "РусАла" и ряда других компаний.
Таким образом, суммарно за II квартал иностранцы сократили вложения в долговые обязательства российского правительства на 369 млрд руб., или около $6 млрд, а их доля на этом рынке с рекордных 34,5% опустилась до 28,2% и стала минимальной с февраля 2017 г.
В мае инвестиции нерезидентов в российские госбумаги сократились на 97 млрд руб. (4,4%), в апреле — на 131 млрд руб. (5,6%). Отток средств нерезидентов из ОФЗ в апреле произошел впервые с ноября 2017 г.
Напомним, что в конце мая первый зампред Банк России Ксения Юдаева заявляла, что выход иностранных инвесторов происходил в рамках общего выхода инвесторов с рынков развивающихся стран. Это действительно так, а санкции лишь придали этому процессу больший масштаб.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в свою очередь отмечал сезонный характер продаж, и здесь также сложно с этим не согласиться, ведь в июне прошлого года на российском долговом рынке также наблюдались продажи.
Впрочем, статистика, опубликованная Центральным банком, вряд ли стала для кого-то сюрпризом. Министерство финансов в июне имело серьезные проблемы с размещением новых выпусков облигаций федерального займа, в итоге по итогам II квартала план заимствований удалось выполнить менее чем наполовину.
Сезонность, о которой говорит Силуанов, хорошо видна на графике доходностей десятилетних ОФЗ.
В июле ситуация начала улучшаться, и уже три недели подряд Минфин успешно размещает бумаги, при этом спрос в несколько раз превосходил предложение.
Накануне успешно прошли два аукциона на общую сумму 35 млрд руб., а в предыдущие две недели министерство финансов продавало облигации по 40 млрд руб.
Тем не менее стоит отметить, что стратегия carry-trade, которая за последние годы принесла на рынок РФ более $20 млрд спекулятивного капитала, уже не выглядит привлекательной по целому ряду причин: сокращение разницы в ставках между ОФЗ и трежерис, ослабление рубля и отсутствие тенденции к укреплению, угроза расширения санкций на российский госдолг и так далее.
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