Российский рынок под давлением опасений новых санкций 

Москва, 25 июля — «Вести. Экономика» Торги на Московской бирже вчера закрылись в плюсе (ММВБ+0,75%), поддержанные позитивными настроениями на американских площадках. В лидерах роста выступили бумаги Сбербанка (+3,37%) и ГМК Норникель (+4,32%), в аутсайдерах — бумаги "Распадской" (-3,54%) и "Магнита" (-2,45%). Однако уже при открытии сегодня российский рынок акций начал торги снижением цен большинства «голубых фишек» ввиду опасений ввода новых антироссийских санкций со стороны США, оба индекса потеряли при открытии 0,5-1,5%. Из российских корпоративных новостей следует отметить заявление Роснефти о возможном начале добычи в Иракском Курдистане уже в августе этого года, при ожидаемом объеме порядка 180 тыс. баррелей в сутки, а также начало подготовки к IPO нефтехимического холдинга «Сибур». Сегодня НОВАТЭК публикует отчетность по МСФО по итогам 2 квартала 2018 г., аналитики ожидают рост выручки на 10% в годовом выражении и опережающий рост EBITDA, что будет поддерживать котировки компании.
Индекс S&P 500 (+0,48%) по итогам вчерашней торговой сессии достиг максимумов с 1 февраля на фоне публикации отчетности Alphabet (головная компания Google), превысившей ожидания аналитиков. Индекс DJ прибавил 0,8%, а европейские площадки завершили вторничные торги преимущественно в умеренно «красной зоне» — европейский Euro Stoxx 50 (-0,03%), британский FTSE 100 (-0.1%), DAX (-0,7%0). На западных площадках продолжается сезон корпоративной отчетности, что наряду торговыми ограничениями и действиями Китая будет определять настроения инвесторам в ближайшие дни. Цены на нефть продолжают повышаться, поддерживаемые информацией о сокращении запасов в США на прошлой неделе. По данным API, запасы нефти в США сократились на 3,16 млн баррелей. Другими факторами поддержки нефтяного рынка выступают планы властей Китая по наращиванию госрасходов, что будет способствовать росту спроса, а также опасения усиления антииранских санкций США, что может ограничить предложение иранской нефти на рынке. Китай пообещал проводить более активную фискальную политику увеличить инфраструктурные расходы с целью смягчить негативное влияние неопределенности на внешних рынках.
Азиатские площадки находятся в умеренном плюсе в первую половину торговой сессии среды, поддерживаемые отчетностью компаний США, а также заявлениями Китая, однако в преддверии встречи Д. Трампа с Ж-К Юнкером в фокусе инвесторов остается торговая напряженность. Индекс Шанхайской биржи (SSEC) остается у уровней одномесячного максимума, прибавив около 3% на текущей неделе, индекс HSI растет на 0,8%, японский Nikkei — на 0,4%.
Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН»