В первом полугодии положительное сальдо внешней торговли провинции Гуандун сократилось на 27,2 проц.

Гуанчжоу , 25 июля / Синьхуа / — В первой половине этого года объем экспорта и импорта Гуандуна — наиболее экономически развитой провинции Китая — увеличился на 2,7 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года, при этом положительное сальдо внешней торговли сократилось на 27,2 проц., был зафиксирован значительный рост импорта товаров ежедневного спроса. Наблюдается тенденция к выравниванию внешнеторгового баланса провинции.

По данным Гуандунской таможни, в январе-июне текущего года общий объем экспорта и импорта Гуандуна составил 3,24 трлн юаней /1 долл. США — 6,78 юаня/ с приростом на 2,7 проц.. В частности, экспорт составил 1,91 трлн юаней /снижение на 3,3 проц. /, а импорт — 1,33 трлн юаней /рост на 12,6 проц. /. Торговый профицит составил 574,48 млрд юаней.

В первом полугодии 2018 года объем экспорта электромеханической продукции провинции достиг 1,33 трлн юаней, составив более 70 проц. от общего объема экспорта Гуандуна. Вместе с этим, объем экспорта трудоемкой продукции достиг 329,87 млрд юаней, сократившись на 17,9 проц..

На фоне реализации мер по расширению импорта в январе-июне текущего года в Гуандуне был отмечен значительный рост импорта товаров повседневного спроса. Так, за указанный период времени в провинцию было импортировано 3433 автомобиля /прирост на 15 проц. /, импорт фруктов, аквапродукции и косметики составил 13,04 млрд, 4,68 млрд и 4 млрд юаней, увеличившись соответственно на 26, 79,2 и 200 проц. -0-