Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 0,46%

Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов недвижимости, банковских и финансовых услуг и промышленности.

На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite вырос на 0,46%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Jollibee Foods Corp (PS:JFC), которые подорожали на 9,80 п. (3,83%), закрывшись на отметке в 266,00. Котировки DMCI Holdings Inc (PS:DMC) выросли на 0,380 п. (3,36%), завершив торги на уровне 11,700. Бумаги JG Summit Holdings Inc (PS:JGS) выросли в цене на 1,050 п. (1,91%), закрывшись на отметке 56,000.

Лидерами падения стали акции Megaworld Corp (PS:MEG), цена которых упала на 0,160 п. (3,29%), завершив сессию на отметке 4,700. Акции GT Capital Holdings Inc (PS:GTCAP) поднялись на 11,00 п. (1,12%), закрывшись на уровне 974,00, а Metro Pacific Investments Corp (PS:MPI) снизились в цене на 0,050 п. (1,09%) и завершили торги на отметке 4,540.

На Филиппинской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (89) превысило количество закрывшихся в плюсе (84), а котировки 50 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,52%, или 6,40, достигнув отметки $1.219,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,32%, или 0,22, до $69,39 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,35%, или 0,26, до отметки $74,28 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP снизилась на 0,63% до 7,8156, а котировки USD/PHP упали на 0,16%, достигнув отметки 53,300.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,08% до 94,65.