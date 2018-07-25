Вице-премьер рассказал о «проклятии» России

Россия «проклята» слишком большим количеством природных ресурсов. Об этом, как сообщает RNS, заявил заместитель премьер-министра страны Алексей Гордеев

«Мы живем в условиях ресурсного проклятия», — рассказал вице-премьер сенаторам, перед которыми сегодня выступал.

По его словам, Россия «устроена» так, что в ней много ресурсов, но мало людей, что, возможно, и определило их характер.

«Мы ничего не считаем и ничего не жалеем», — описал он «ментальность» россиян.

Кроме того, заместитель Дмитрия Медведева , курирующий сельское хозяйство, отметил большое количество пашен, которые граждане России не используют, а «корнем зла» назвал экономику, а именно то, что продукция «никому не нужна».

«Так и пустеет земля», — посетовал он.