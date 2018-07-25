В РФ принят закон об упрощении процедуры внешних госзаймов

Госдума приняла закон об упрощении процедуры внешних госзаймов

Госдума приняла закон, направленный на упрощение процедуры государственных внешних заимствований РФ

Документ был подготовлен для оптимизации процесса финансирования дефицита федерального бюджета и погашения государственных долговых обязательств РФ. Депутат Андрей Исаев , внесший проект закона, считает излишней и избыточной дополнительную процедуру ратификации международных договоров о внешних займах в зависимости от объема займа в случае включения займа в программу государственных внешних заимствований РФ.

Закон исключает из Бюджетного кодекса нормы, согласно которым в программе внешних госзаимствований должны отдельно отражаться все займы величиной свыше 10 миллионов долларов, а объем, детализированный по конкретным займам, должен составлять не менее 85% от их общего объема. Исключается и норма о включении в программу соглашений о займах, заключенных в предыдущие годы, если такие соглашения не утратили силу в установленном порядке.

Одновременно устанавливается, что ратификации подлежат договоры о государственных внешних заимствованиях РФ с международными финансовыми организациями, учредительные документы которых ранее не были ратифицированы по основаниям, предусмотренным статьей 15 закона "О международных договорах РФ".

Данная статья, в частности, предусматривает ратификацию договоров, исполнение которых требует изменения действующих или принятия новых законов, а также устанавливающих новые правила. Ратифицированы должны быть и международные договоры РФ, при заключении которых стороны условились о последующей ратификации.