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В РФ принят закон об упрощении процедуры внешних госзаймов
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Заявление Лолиты грозит международным скандалом

Госдума приняла закон об упрощении процедуры внешних госзаймов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума приняла закон, направленный на упрощение процедуры государственных внешних заимствований РФ.
Документ был подготовлен для оптимизации процесса финансирования дефицита федерального бюджета и погашения государственных долговых обязательств РФ. Депутат Андрей Исаев, внесший проект закона, считает излишней и избыточной дополнительную процедуру ратификации международных договоров о внешних займах в зависимости от объема займа в случае включения займа в программу государственных внешних заимствований РФ.
Закон исключает из Бюджетного кодекса нормы, согласно которым в программе внешних госзаимствований должны отдельно отражаться все займы величиной свыше 10 миллионов долларов, а объем, детализированный по конкретным займам, должен составлять не менее 85% от их общего объема. Исключается и норма о включении в программу соглашений о займах, заключенных в предыдущие годы, если такие соглашения не утратили силу в установленном порядке.
Одновременно устанавливается, что ратификации подлежат договоры о государственных внешних заимствованиях РФ с международными финансовыми организациями, учредительные документы которых ранее не были ратифицированы по основаниям, предусмотренным статьей 15 закона "О международных договорах РФ".
Данная статья, в частности, предусматривает ратификацию договоров, исполнение которых требует изменения действующих или принятия новых законов, а также устанавливающих новые правила. Ратифицированы должны быть и международные договоры РФ, при заключении которых стороны условились о последующей ратификации.
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