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Полный отказ от взаимных пошлин США и ЕС вряд ли возможен, считает эксперт
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Полный отказ от взаимных пошлин США и ЕС вряд ли возможен, считает эксперт 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Полный отказ от взаимных пошлин между США и ЕС представляется в настоящий момент маловероятным, сообщил РИА Новости начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил ЕС взаимный отказ от пошлин, чтобы обеспечить «честную торговлю». Он уже предлагал аналогичные шаги ЕС и странам G7. На данный момент идея об отмене всех пошлин и субсидий представляется нереалистичной, поскольку и США, и ЕС защищают с их помощью свои торговые интересы.
"С моей точки зрения, полный отказ от пошлин вряд ли возможен, потому что в ЕС значительная часть пошлин, которые существовали еще до момента сложных торговых взаимоотношений, поддерживали определенные сектора экономики, то есть выравнивали определенные дисбалансы", — отметил Сусин.
"Политически внутри ЕС принятие такого решения будет очень сложным, нужно будет достичь консенсуса между всеми странами ЕС, что, наверное, сейчас вряд ли может быть. Поэтому полный отказ от пошлин с обеих сторон будет маловероятным с моей точки зрения", — полагает собеседник агентства.
Позднее в среду Трамп проведет переговоры по торговле с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Сусин полагает, что встреча будет носить скорее политический характер. «Я думаю, что это будет больше политическая встреча, не думаю, что на ней будут какие-то значимые решения, которые могут изменить текущие тенденции. Вряд ли здесь найдут консенсус, который устроит обе стороны», — заключил он.
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