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Заседание ЕЦБ и статистика США могут позволить доллару укрепить свои позиции
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Заседание ЕЦБ и статистика США могут позволить доллару укрепить свои позиции 

Прайм 1 час назад
Пара EURUSD остается довольно стабильной в районе отметки 1.169. Накануне позитивная статистика по индексам деловой активности PMI удивила рынки. PMI по Германии продемонстрировал рост до отметки 57.3 пункта при ожиданиях о снижении до 55.5. Индекс вырос впервые с начала 2018 года. На этом фоне EUR попытался несколько восстановить позиции, но затем по итогам дня пара EURUSD осталась практически неизменной.
Сегодня торги проходят в довольно спокойном режиме, поскольку фокус рынка постепенно смещается к ключевым событиям текущей недели, которые произойдут в четверг-пятницу. Речь идет о предстоящем заседании ЕЦБ и публикации статистики по ВВП США за второй квартал. Совокупность данных событий может позволить доллару укрепить свои позиции, толкая пару EURUSD к отметкам 1.165.
Возросшие риски введения новых санкций со стороны США оказывают давление на RUB  Накануне в первой половине дня российская валюта чувствовала себя достаточно уверенно на фоне приближения пика налоговых выплат и восстановления нефтяных цен, однако в вечерние часы рубль резко потерял позиции под воздействием негативного новостного фона. Сенаторы США республиканец Л. Грэм и демократ Б. Менендес объявили о разработке нового законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Предложенные меры включают в себя дополнительные санкции против российского энергетического и финансового сектора, структур с участием государственного капитала и санкции в отношении российского суверенного долга. Ранее, Д. Трамп выразил обеспокоенность о возможном вмешательстве России в предстоящие ноябрьские выборы в США.
В результате негативных новостей валютная пара USDRUB оказалась вблизи отметки 63.5. С утра наблюдается коррекционный рост рубля против основных валют, который может быть поддержан пиком налоговых платежей и размещением ОФЗ Минфином на сумму 35 млрд руб. (20 млрд руб — с постоянным купоном, 15 млрд руб. — с индексируемым на инфляцию номиналом).
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