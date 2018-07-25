Обзор инопрессы. БРИКС против новых экономических правил Запада 

Лидеры государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проводят с 25-го по 27 июля в Йоханнесбурге ежегодный саммит, сфокусировав свое внимание на торговой войне, развязанной президентом США Дональдом Трампом, сообщает AFP. Еще в июне страны осудили американский протекционизм, подрывающий рост мировой экономики.
Особенностью юбилейного саммита БРИКС станет международная обстановка, в которой он проводится, пояснил на прошлой неделе министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, США и Китай едва ли не каждую неделю объявляют новые санкции друг против друга.
Данная ситуация свидетельствует о торговой войне. Обсуждение экономических вопросов между лидерами особенно важно для координации действий. К тому же в последние месяцы Трамп объявил войну Пекину, Брюсселю и Москве, называя их своими главными противниками.
После введения таможенных пошлин на сталь и алюминий, касающихся главным образом Китая, США угрожают повысить импортные тарифы на европейские автомобили, объявить санкции против стран, ведущих торговлю с Ираном и ввести карательные пошлины на весь китайский импорт. В такой обстановке Китай призвал к усилению сотрудничества БРИКС.
В 2017 году Вашингтон пережил торговый дефицит с Пекином в размере 376 млрд долларов. В ответ Китай осудил намерение США начать худшую из торговых войн в истории и ввел дополнительные пошлины на американскую продукцию. Форум пяти развивающихся стран, в которых проживает более 40% мирового населения, пытается уравновесить экономические правила, установленные Западом.
Торговый конфликт тормозит мировое экономическое развитие и наносит ущерб всем странам БРИКС, у которых появился интерес развивать торговое сотрудничество между собой, признал индийский эксперт по международным отношениям Скриман Шаулия. Он также напомнил о недавнем заключении соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Японией.
Многосторонние торговые соглашения в рамках таких ассоциаций, как БРИКС становятся все более важными, учитывая эгоистичные торговые барьеры, устанавливаемые США, полагает в свою очередь южноафриканский экономист Кеннет Кример. Что касается России, то она рассматривает торговую войну как вескую причину развития коммерции в национальных валютах стран БРИКС, активно уходя от доллара.
На саммите также ожидаются визиты многочисленных глав государств, главным образом из Африки. Президент Турции Реджеп Эрдоган получил приглашение в качестве председательствующего Организации исламского сотрудничества. Турецкий лидер получит возможность обсудить с российским президентом ситуацию в Сирии.