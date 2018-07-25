Обзор инопрессы. БРИКС против новых экономических правил Запада

Особенностью юбилейного саммита БРИКС станет международная обстановка, в которой он проводится, пояснил на прошлой неделе министр экономического развития РФ Максим Орешкин . По его словам, США и Китай едва ли не каждую неделю объявляют новые санкции друг против друга.

Данная ситуация свидетельствует о торговой войне. Обсуждение экономических вопросов между лидерами особенно важно для координации действий. К тому же в последние месяцы Трамп объявил войну Пекину, Брюсселю Москве , называя их своими главными противниками.

После введения таможенных пошлин на сталь и алюминий, касающихся главным образом Китая, США угрожают повысить импортные тарифы на европейские автомобили, объявить санкции против стран, ведущих торговлю с Ираном и ввести карательные пошлины на весь китайский импорт. В такой обстановке Китай призвал к усилению сотрудничества БРИКС.

В 2017 году Вашингтон пережил торговый дефицит с Пекином в размере 376 млрд долларов. В ответ Китай осудил намерение США начать худшую из торговых войн в истории и ввел дополнительные пошлины на американскую продукцию. Форум пяти развивающихся стран, в которых проживает более 40% мирового населения, пытается уравновесить экономические правила, установленные Западом.

Японией. Торговый конфликт тормозит мировое экономическое развитие и наносит ущерб всем странам БРИКС, у которых появился интерес развивать торговое сотрудничество между собой, признал индийский эксперт по международным отношениям Скриман Шаулия. Он также напомнил о недавнем заключении соглашения о свободной торговле между Евросоюзом

Многосторонние торговые соглашения в рамках таких ассоциаций, как БРИКС становятся все более важными, учитывая эгоистичные торговые барьеры, устанавливаемые США, полагает в свою очередь южноафриканский экономист Кеннет Кример. Что касается России, то она рассматривает торговую войну как вескую причину развития коммерции в национальных валютах стран БРИКС, активно уходя от доллара.