В бюджет Нижегородской области на 2018 год внесены изменения

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 26 июля приняли в двух чтениях изменения в бюджет, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов сообщил, что поправки в бюджет связаны с изменением адресной инвестиционной программы и увеличением расходов на доведение зарплаты бюджетников до уровня минимального размера оплаты труда.

На доведение заработной платы бюджетников до уровня МРОТ, устанавливаемого с 1 мая 2018 года, в соответствии с законопроектом, будет направлено 56,047 млн рублей. Почти 8,5 млн рублей выделено на ремонт фасада Дворца культуры в Бутурлино , еще 26,4 млн рублей — на завершение строительства пристроя к школе в поселке Тонкино

С учетом внесенных изменений доходы бюджета Нижегородской области на 2018 год составляют 150 млрд 148 млн рублей (увеличены на 316 млн рублей), расходы — 153 млрд 104 млн рублей (увеличены на 266 млн рублей), дефицит уменьшен на 50 млн рублей и составил 2 млрд 956 млн рублей.