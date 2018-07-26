Ещё
В бюджет Нижегородской области на 2018 год внесены изменения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В бюджет Нижегородской области на 2018 год внесены изменения 

АиФ Нижний Новгород 44 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 26 июля приняли в двух чтениях изменения в бюджет, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов сообщил, что поправки в бюджет связаны с изменением адресной инвестиционной программы и увеличением расходов на доведение зарплаты бюджетников до уровня минимального размера оплаты труда.
На доведение заработной платы бюджетников до уровня МРОТ, устанавливаемого с 1 мая 2018 года, в соответствии с законопроектом, будет направлено 56,047 млн рублей. Почти 8,5 млн рублей выделено на ремонт фасада Дворца культуры в Бутурлино, еще 26,4 млн рублей — на завершение строительства пристроя к школе в поселке Тонкино.
С учетом внесенных изменений доходы бюджета Нижегородской области на 2018 год составляют 150 млрд 148 млн рублей (увеличены на 316 млн рублей), расходы — 153 млрд 104 млн рублей (увеличены на 266 млн рублей), дефицит уменьшен на 50 млн рублей и составил 2 млрд 956 млн рублей.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
В ОБСЕ ожидают информацию о мотивах убийства нижегородского журналиста В Нижегородской области может появиться комплекс для выращивания роз СМИ назвали имя предполагаемого убийцы Дениса Вороненкова
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия33
С Крымским мостом может произойти страшное377
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип366
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ21
Блогер Никита Шалагинов умер от рака13
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение