Денежный рынок: ставка однодневного валютного свопа остается повышенной 

Вчера ставка однодневного валютного свопа оставалась под давлением. В связи с налоговыми выплатами отток средств из банковской системы в пользу бюджета составил 850 млрд руб., при этом остатки средств на корсчетах банков опустились до 1,57 трлн руб. (-701 млрд руб.) по состоянию на утро четверга. Ставка однодневного валютного свопа начала расти с самого утра, достигнув к вечеру уровня оффера ЦБ. В рамках этого инструмента банки привлекли всего 0,2 млрд руб., однако средневзвешенная ставка все равно выросла на 18 бп к уровню среды, составив 6,80%. В то же время аукцион однодневного репо с Минфином (объем предложения составил 400 млрд руб.) вчера вообще не пользовался спросом, что указывает на вероятность того, что повышенный спрос на однодневный валютный своп может носить локальный характер. Налоговые выплаты оказали влияние и на ставку RUONIA, которая в среду выросла до 7,0% (+20 бп). В результате однодневный базис вернулся к недавнему пику в —35 бп.
Главным событием сегодняшнего дня является заседание Совета директоров банка России по денежно-кредитной политике. Это заседание не опорное, то есть по его итогам не будет ни пресс-конференции, ни публикации доклада о денежно-кредитной политике. Согласно ожиданиям наших макроэкономистов и консенсус-прогнозу агентства Bloomberg, позиция регулятора останется прежней, поскольку за период с прошлого заседания макроэкономическая конъюнктура в целом не изменилась. Ставки денежного рынка также не предполагают никаких изменений ключевой ставки в краткосрочной перспективе. C точки зрения ценовой динамики ставки кросс-валютных и процентных свопов провели вчера довольно спокойный день — большинство из них закрылись практически без изменений. Стоит отметить только месячную ставку NDF, которая выросла на 15 бп (до 5,95%) вслед за однодневной. В то же время 3-месячная ставка NDF опустилась до 5,98% (-9 бп).