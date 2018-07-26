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Денежный рынок: от одной границы к другой
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Денежный рынок: от одной границы к другой 

Прайм 28 минут назад
Фото: Прайм
Хотя на системном уровне банки выглядели хорошо подготовленными к налоговым выплатам, однако вчера они все же поспособствовали росту волатильности на денежном рынке. В течение большей части дня ставка однодневного валютного свопа торговалась в районе 6%, и банки практически не проявляли интереса к рублевой ликвидности: на аукционе однодневного репо (лимит 400 млрд руб.) не было подано ни одной заявки, тогда как в рамках депозитного аукциона банки привлекли всего 5 млрд руб. при объеме предложения в 100 млрд руб. Однако вечером ситуация резко изменилась: похоже, один или несколько банков неправильно рассчитали свои потребности в ликвидности. Перед самым закрытием торгов ставка однодневного валютного свопа выросла до 8,22%, и банки заняли у ЦБ 148 млрд руб., тогда как еще накануне они, напротив, привлекали валюту.
Ставки NDF и кросс-валютных свопов вчера также оказались под давлением, прибавив 10–12 бп по всей длине кривой. Сильнее всех выросла 3-месячная ставка NDF, прибавившая 21 бп (до 6,07%). 12-месячная ставка NDF вернулась к отметке 6,35%, продажа которой, на наш взгляд, по-прежнему выглядит интересно. Поддержка со стороны налоговых выплат скоро ослабнет, и на первый план вновь выйдет фактор валютной ликвидности, который потянет кросс-валютные ставки вниз. Кривая процентных свопов сместилась вверх на 5–7 бп, при этом трехлетняя ставка выросла до 8,20%. Стоит отметить, что за последние две недели наклон ближнего конца кривой увеличился: спред между 1— и 3-хлетней ставками процентных свопов расширился до 32 бп (внутригодовой максимум) против 20 бп в начале месяца.
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