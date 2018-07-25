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Рубль дорожает у доллару на открытии торгов
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Заявление Лолиты грозит международным скандалом

Рубль дорожает у доллару на открытии торгов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Российская национальная валюта в среду на открытии торгов дорожает по отношению к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:11 мск доллар расчетами «завтра» торгуется по курсу 63,05 рубля. Курс рубля вырос к доллару на 28 копеек. По отношению к евро рубль снизился на 25 копеек. На 10:11 мск европейская валюта торгуется по 73,72 рубля.
Курс российской национальной валюты должен к концу года войти в коридор 55-59 рублей за доллар, чтобы инфляция держалась в установленных пределах, рассказал "Российской газете" аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.
В конце лета и начале осени инфляцию будут сдерживать дешевые овощи и фрукты. Но после того, как они закончатся, возможно ускорение инфляции, отметил эксперт. «Если к концу года курс рубля не вернется в границы 55-59 рублей, мы можем увидеть инфляцию около пяти процентов», — сказал Сергей Дроздов.
Сейчас удерживать низкую инфляцию в России помогает благоприятное сочетание факторов, в том числе относительно высокие цены на нефть, отметил аналитик. Но в производстве ряда российских товаров существенную роль играют импортные составляющие. Поэтому заниженный курс российской валюты в пределах 60-65 рублей за доллар приводит к повышению рублевых цен и в дальнейшем может способствовать ускорению инфляции, пояснил эксперт.
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