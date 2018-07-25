Рубль дорожает у доллару на открытии торгов

Российская национальная валюта в среду на открытии торгов дорожает по отношению к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:11 мск доллар расчетами «завтра» торгуется по курсу 63,05 рубля. Курс рубля вырос к доллару на 28 копеек. По отношению к евро рубль снизился на 25 копеек. На 10:11 мск европейская валюта торгуется по 73,72 рубля.

Курс российской национальной валюты должен к концу года войти в коридор 55-59 рублей за доллар, чтобы инфляция держалась в установленных пределах, рассказал "Российской газете" аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов

В конце лета и начале осени инфляцию будут сдерживать дешевые овощи и фрукты. Но после того, как они закончатся, возможно ускорение инфляции, отметил эксперт. «Если к концу года курс рубля не вернется в границы 55-59 рублей, мы можем увидеть инфляцию около пяти процентов», — сказал Сергей Дроздов.