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Минэнерго пересмотрело прогноз по добыче нефти
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Минэнерго пересмотрело прогноз по добыче нефти 

Газета.Ru 2 часа назад
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что министерство пересмотрело прогноз по добыче нефти в стране. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"Из-за недавнего решения по сделке ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи нефти мы пересмотрели прогноз по добыче нефти по итогам 2018 года и увеличили его примерно на 3,5 млн тонн, до 551 млн тонн", — сказал Новак.
Он также добавил, что по прогнозам Минэнерго добыча нефти в следующем году достигнет около 555 млн тонн.
Министр отметил, что многое будет зависеть от динамики рынка и необходимости корректировать действия.
Ранее сообщалось, что ОПЕК+ выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 121%.
При этом в мае уровень выполнения соглашения ОПЕК+ составил 152%.
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