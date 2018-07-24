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Налоговый период может оказать ограниченную поддержку рублю
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Налоговый период может оказать ограниченную поддержку рублю 

Прайм 24 июля 2018
По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись разнонаправленно на фоне продолжающегося сезона отчетов компаний, в лидерах роста в понедельник были акции банковского сектора.
Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,18%, закрывшись на отметке 2806,98 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,06%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,27%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 6 базисных пунктов — до 2,96%.
В отсутствие протекционистской риторики игроки пользуются малейшей возможностью, чтобы сосредоточиться исключительно на отчетах компаний, которые в целом демонстрируют неплохие результаты. По мнению экспертов Morgan Stanley, дальнейшая эскалация торговых войн может привести к замедлению американской экономики и падению биржевых площадок.
Нефтяные котировки после роста в первой половине торгов в понедельник, который произошел на взаимной перепалке между США и Ираном, завершили торги с нулевым изменением по отношению к закрытию пятницы.
В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $72,50 и $71,20, сопротивления расположены на $74 и $75,10.
Сегодня в 23.30 мск. рынки традиционно будут ждать данных по недельным запасам сырой нефти в США от Американского института нефти, которые определят динамику нефтяных цен на старте торгов в среду.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,60%, закрывшись на отметке 2261,25 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2240 и 2223 пунктов, сопротивления расположены на 2275 п. и 2290 пунктов.
В текущей ситуации поддержка во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находится на отметке 111500, при проходе которой инструмент может снизиться к уровню 110000 пунктов. Сопротивления расположены на 114000 и 116000 пунктов.
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,06, укрепившись на 0,7% по отношению к доллару США. Налоговый период, пик которого придется на среду, может оказать ограниченную поддержку отечественной валюте, которая больше трех месяцев заперта в диапазоне 61-64. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 63,20 и 63,80, поддержки расположены на 62,80 и 62,40.
По большему счету, игрокам следует работать в рамках выше озвученного диапазона, от верхней границы к нижней и наоборот, сильно не привязываясь ни к нефтяным ценам, ни к новостному фону.
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