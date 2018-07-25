Минэнерго РФ повысило прогноз добычи нефти в 2018 году на 3,5 млн тонн

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Минэнерго РФ повысило прогноз добычи нефти в 2018 году до 551 млн тонн, в 2019 году — до 555 млн тонн. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Из-за недавнего решения по сделке ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи нефти мы пересмотрели прогноз по добыче нефти по итогам 2018 года и увеличили его примерно на 3,5 млн тонн, до 551 млн тонн. В 2019 году добыча нефти, по нашим прогнозам, достигнет порядка 555 млн тонн. Но это предварительные оценки — многое будет зависеть от динамики рынка и необходимости корректировать наши действия", — сказал он.