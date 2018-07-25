Кто может воспользоваться российскими офшорами

"Ведомости" пишут о последней версией поправок в пакет законопроектов о создании офшоров в России (их подлинность подтвердили федеральный чиновник и два участника совещаний в правительстве, а также представитель Минэкономразвития ). В среду Госдума должна рассматривать их во втором чтении.

Новая версия проекта ограничивает круг компаний, которые смогут перерегистрироваться на острова Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморье, где должны появиться офшоры. Сделать это смогут только иностранные компании. Хотя именно для них и планировалось создать офшоры — чтобы российский бизнес мог перерегистрировать свои зарубежные активы, — из законопроекта, принятого в первом чтении, это прямо не следовало. Это напугало Центробанк , который предупредил о риске массовой перерегистрации российских компаний для вывода денег из страны. Такие опасения высказывали и чиновники, рассказывает участник совещаний. Создание более благоприятного налогового режима для всех российских холдинговых компаний было бы стимулом для бизнеса и больше соответствовало международным практикам, считает партнер PwC Екатерина Лазорина

Чтобы воспользоваться офшором, нужно будет инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации в регионах. Под инвестициями понимаются вклады в уставный капитал, фонд или взносы в имущество российских компаний. По одобренным в первом чтении поправкам определить эту сумму должно было правительство. Еще одно новое условие — перерегистрируемая компания должна быть создана до января 2018 г., а контролирующие ее лица не должны были меняться до января 2017 г. Увеличена доля, при которой компания будет считаться подконтрольной, — с 5 до 15%.

Завлекать бизнес в офшоры чиновники собираются низкими налоговыми ставками, смягчением контроля и гарантией анонимности. Получить доступ к информации о бенефициарах компании смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных — 5%. Сейчас не платить налог с дивидендов иностранной компании можно, но только если более года владеешь половиной ее капитала, напоминает руководитель налоговой практики "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Сергей Калинин . Не придется до 2029 г. платить и налог с прибыли, полученной от контролируемой иностранной компании (КИК, с 2017 г. с их нераспределенной прибыли люди должны заплатить 13% налога, компании — 20%).

Освобождается бизнес и от валютного контроля — компании смогут без ограничения осуществлять валютные операции.