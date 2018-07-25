Началась подготовка к укладке труб «Северного потока-2»

Началась подготовка к укладке труб для «Северного потока — 2»

Судно Castoro 10 (C10) приступило к подготовительным работам по укладке труб в рамках проекта "Северный поток — 2", сообщает оператор проекта — компания Nord Stream 2.

"С помощью восьми якорей судно C10 заняло исходную позицию на мелководье вблизи Любмина. В процессе работ трубы свариваются на борту судна в единую плеть и протаскиваются на берег с помощью лебедки, чтобы соединить береговые объекты "Северного потока ‑ 2" с морской частью нового газопровода", — говорится в сообщении.

Одновременно продолжаются подготовительные работы для последующей укладки труб в Грайфсвальдском заливе. Пять экскаваторов ведут разработку 29-километровой траншеи для газопровода. Отмечается, что Nord Stream 2 рассчитывает завершить строительные работы в Грайфсвальдском заливе к концу текущего года.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".