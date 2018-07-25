Ещё
Золото дешевеет второй день подряд на фоне сильного доллара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Золото дешевеет второй день подряд на фоне сильного доллара 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Цены на золото снижались в течении двух последних торговых дней; в то же время доллар немного вырос в среду перед встречей между президентом США и председателем Европейской комисии для переговоров по вопросам торговли.
Фьючерс на золото с поставкой в августе на Нью-Йоркской товарной бирже снизился на 0,11% до $1244,10 за тройскую унцию.
«Все спокойно, и участники рынка остаются в стороне … Я думаю, что рынок все еще ждет информации по торговой войне», — сказал Дик Пун, главный менеджер Heraeus Metals Hong Kong Ltd.
Между тем, сентябрьский фьючерс на индекс доллара прибавил 0,02% до $94,41, тогда как японская иена упала до отметки 111,29 за доллар; пара USD/JPY выросла на 0,09%.
Президент США Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретятся в Вашингтоне для переговоров по вопросам торговли.
«Если эскалация торгового кофнликта продолжится, то это может нанести удар по аппетиту на риск и оказать давление на пару USD/JPY», — сказал Синичиро Кадота, старший стратег FX в Barclays.
Золото обычно торгуется в обратном направлении по отношению к доллару США, поскольку стоимость цветного металла выражается в долларарх, и рост американской валюты делает золото более дорогим для держателей других валют.
Инвесторы также ожидают данных по экономическому росту США во втором квартале, которые будут опубликованы в пятницу; прогнозируется, что рост ускорится до отметки 4,1%.
Investing.com Россия: последние новости
Главные новости пятницы Нефть в плюсе на фоне сильного сокращения запасов в США Рынок акций Великобритании закрылся падением, Investing.com Великобритания 100 снизился на 0,08%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ14
Убийство телеведущего поразило страну68
США нанесут удар по госдолгу России221
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны132
Шарапову возмутили дороги Крыма77
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение