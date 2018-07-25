Золото дешевеет второй день подряд на фоне сильного доллара

Investing.com — Цены на золото снижались в течении двух последних торговых дней; в то же время доллар немного вырос в среду перед встречей между президентом США и председателем Европейской комисии для переговоров по вопросам торговли.

Фьючерс на золото с поставкой в августе на Нью-Йоркской товарной бирже снизился на 0,11% до $1244,10 за тройскую унцию.

«Все спокойно, и участники рынка остаются в стороне … Я думаю, что рынок все еще ждет информации по торговой войне», — сказал Дик Пун, главный менеджер Heraeus Metals Hong Kong Ltd.

Между тем, сентябрьский фьючерс на индекс доллара прибавил 0,02% до $94,41, тогда как японская иена упала до отметки 111,29 за доллар; пара USD/JPY выросла на 0,09%.

«Если эскалация торгового кофнликта продолжится, то это может нанести удар по аппетиту на риск и оказать давление на пару USD/JPY», — сказал Синичиро Кадота, старший стратег FX в Barclays.

Золото обычно торгуется в обратном направлении по отношению к доллару США, поскольку стоимость цветного металла выражается в долларарх, и рост американской валюты делает золото более дорогим для держателей других валют.

Инвесторы также ожидают данных по экономическому росту США во втором квартале, которые будут опубликованы в пятницу; прогнозируется, что рост ускорится до отметки 4,1%.