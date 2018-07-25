Индекс РТС может снизиться на открытии на 1,2%

Российский рынок акций вчера продолжил расти, следуя в русле мировых рынков. Дорожающая нефть также оказала ему поддержку. По итогам дня индекс РТС прибавил 1,2%, а индекс ММВБ — почти 0,8%. Однако после закрытия торгов появилась информация, что два американских конгрессмена подготовили законопроект о новых санкциях против России , которые будут распространяться в том числе и на суверенный долг. Это привело к резкому падению курса рубля, и сегодня новость будут отыгрывать российские рынки акций и облигаций.

Между тем на европейских торговых площадках вчера было отмечено оживление. Предварительное значение промышленного индекса Markit в еврозоне составило 55,1, превысив прогноз на 0,4 пункта. Индекс Markit сферы обслуживания не дотянул 0,7 пункта до прогноза, но все равно остался на солидном уровне 54,4. Германский промышленный индекс Markit достиг 57,3 против ожидавшихся 55,5, но индекс сферы обслуживания оказался на 0,1 пункта ниже (54,4), чем предполагалось. В результате фондовый индекс Euro Stoxx 50 вырос почти на 0,9%.

Американский рынок вчера находился в зеленой зоне, S&P 500 прибавил 0,5%. Сегодня начнутся переговоры президента США Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о торговле Евросоюза с Соединенными Штатами. Накануне Трамп заявил, что ЕС и США должны отменить все тарифы и торговые ограничения для установления подлинного свободного рынка. Если переговоры не увенчаются успехом, то разногласия между США и ЕС в ближайшее время выльются во взаимные торговые ограничения.

Турецкий центробанк вчера оставил ставки без изменений, хотя рынок ждал их повышения. Это вызвало заметное ослабление лиры, поскольку инвесторы опасаются, что банк потерял самостоятельность в новой политической системе Турции и президент Эрдоган будет искусственно сдерживать рост ставок. Нефтяные цены вчера начали движение вверх на ожидании сокращения запасов нефти в США за прошедшую неделю. Данные американского Минэнерго будут опубликованы сегодня. По оценкам рынка, объем нефти в хранилищах сократился на 3 млн барр., а бензина — на 1,1 млн барр. API оценивает сокращение запасов нефти в 3,16 млн барр., бензина — в 4,87 млн барр.

Сегодня нефтяные котировки продолжают расти. Азиатские рынки этим утром демонстрируют смешанную динамику, китайские индексы продолжают повышаться на вчерашних новостях о планах правительства по стимулированию экономики. Фьючерс на S&P умеренно дешевеет. Российский рынок сегодня будет находиться под влиянием известия о возможных новых санкциях против России, поэтому следует ожидать падения индексов.

Мы ждем снижения индекса РТС на 1,2%.