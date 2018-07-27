Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,79%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов энергетики, коммунальных услуг и IT.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 вырос на 0,79%, достигнув максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Wisetech Global Ltd (AX:WTC), которые подорожали на 0,690 п. (4,16%), закрывшись на отметке в 17,290. Котировки Aurizon Holdings Ltd (AX:AZJ) выросли на 0,150 п. (3,38%), завершив торги на уровне 4,590. Бумаги Sigma Pharmaceuticals Ltd (AX:SIG) выросли в цене на 0,015 п. (3,23%), закрывшись на отметке 0,480.

Лидерами падения стали акции St Barbara Ltd (AX:SBM), цена которых упала на 0,560 п. (11,24%), завершив сессию на отметке 4,420. Акции Sandfire Resources NL (AX:SFR) поднялись на 0,700 п. (7,87%), закрывшись на уровне 8,200, а AMP Ltd (AX:AMP) снизились в цене на 0,180 п. (5,17%) и завершили торги на отметке 3,300.

На Сиднейской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (765) превысило количество закрывшихся в минусе (453), а котировки 378 акций практически не изменились.

Котировки акций AMP Ltd (AX:AMP) упали до минимума, упав на 5,17%, 0,180 п., и завершили торги на отметке 3,300.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 2,78% до отметки 11.930, достигнув нового месячного минимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,17%, или 2,10, достигнув отметки $1.223,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,04%, или 0,03, до $69,64 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,01%, или 0,01, до отметки $74,55 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD выросла на 0,15% до 0,7389, а котировки AUD/JPY повысились на 0,05%, достигнув отметки 82,09.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,06% до 94,51.