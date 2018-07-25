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СМИ: Москва нашла ∎ахиллесову пяту∎ Вашингтона
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СМИ: Москва нашла ∎ахиллесову пяту∎ Вашингтона 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 25 июля — «Вести. Экономика» Начав избавляться от американских гособлигаций, Россия обнаружила ∎ахиллесову пяту∎ США, пишет газета Business Insider.
Фото: Pxhere
Дональд Трамп недоволен ставками по кредитам, которые, по его мнению. ∎Это тормозит все, чего нам удалось достичь∎, — пожаловался он в Twitter. А между тем обслуживание американского госдолга обходится все дороже — проценты по гособлигациям растут. Трамп обрушился с критикой и обвинениями в росте процентных ставок на представителей крупнейших банков. Но не только их действия стали причиной роста процентных ставок, отмечает издание. Россия свела к минимуму свою долю в трежерис. С апреля по май 2018 года Москва сократила активы в американских облигациях государственного займа с $96 млрд до $15 млрд У Москвы было несколько причин расстаться с американскими бумагами, пишет Business Insider. Санкции США, введенные в начале апреля, создали некоторую неопределенность. А Вашингтон уже говорит о дальнейших мерах. И есть опасность, что они коснутся в том числе операций по облигациям США. ∎Продажи облигаций — это просто ∎умный хедж∎ против возможной конфискации∎, — описал ситуацию бывший глава Центробанка Сергей Дубинин. Кроме того, продажа американских ценных бумаг способствует укреплению рубля, снизившегося под давлением санкций, отмечает Business Insider. Плюс — Москва может диверсифицировать свои резервы и освободиться от зависимости от доллара. ∎Прежде всего, русские увеличили долю золотых резервов∎, — пишет газета. В апреле и мае они превысили 1900 тонн. ∎Некоторые эксперты также оценивают поведение России как целенаправленную атаку на ахиллесову пяту США∎, — пишет Business Insider. Несмотря на то, что экономика США находится на подъеме, а уровень безработицы очень низкий, налоговая реформа Трампа дает очень большую нагрузку на госбюджет. Расходы неуклонно растут. По данным МВФ, дефицит бюджета США в ближайшие годы превысит 1 трлн долларов. ∎Это увеличивает зависимость США от кредиторов∎, — отмечают авторы статьи. И максимальный урон экономике США нанесет Китай, если также начнет избавляться от американских облигаций, полагает издание. ∎По иронии судьбы, у любимого врага Трампа Китая, бумаг США больше, чем на $1,1 трлн∎, — подчеркивает Business Insider.
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