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Трамп мешает отскоку рублевых активов
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Трамп мешает отскоку рублевых активов 

Прайм 2 часа назад
Все говорило в пользу продолжения отскока рублевых активов в цене после понесенных на прошлой неделе потерь, пока вчера Дональд Трамп не решил пописАть в Твиттере. А написал он, что поскольку именно Трамп проводит самую жесткую политику в отношении Москвы, то на выборах в Конгресс в ноябре Россия будет оказывать помощь демократам. На этом заявлении курс доллар-рубль рухнул на рубль, а фьючерс на Индекс РТС потерял более 1,5 тыс. пунктов.
Между тем сегодня с утра внешний фон благоприятствует покупкам. Нефть пытается пробить отметку 74 доллара за баррель на хорошей статистике от Американского института нефти и ожиданиях роста потребления энергоносителей в Китае, где Госсовет объявил о планах увеличения инвестиций в инфраструктурные проекты.
Около нуля торгуются фьючерсы на американские индексы, после того как вчера Dow Jones вырос на 0,79%, а S&P 500 на 0,48%. В плюсе фондовая Азия, растут цены на металлы.
Однако, скорее всего, фондовая секция откроется сегодня в отрицательной области, снижение составит 0,3-0,5 процента. Инвесторы все-таки отыграют продажами высказывание Трампа, поскольку оно усиливает вероятность введения санкций. Сейчас нет смысла полемизировать относительно того, действительно ли Трамп боится вмешательства Москвы в выборы или пишет свои посты исключительно, чтобы не раздражать оппозицию. Факт остается фактом: такая риторика американского президента свидетельствует, что он пойдет на введение санкций в отношении России, хочет он того сам или нет.
Однако после негативного открытия наиболее вероятным вариантом видится возобновление покупок. Если внешний фон не ухудшится, то Индекс Московской биржи вполне может ближе к вечеру подойти к сопротивлению 2300 пунктов, где как минимум половину спекулятивных позиций стоило бы прикрыть.
Многое определит статистика по запасам нефти от Минэнерго США. Если она, как и данные API, покажет значительное снижение показателя, нефть вполне может уйти за отметку 75 доллара за баррель, что придаст силы как и рублю, так и рынку акций.
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