Ещё
Эксперт: Рост цен на авиабилеты неизбежен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: Рост цен на авиабилеты неизбежен 

Вечерняя Москва 36 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Весенний скачок цен на авиакеросин более чем на 20 процентов скажется на стоимости билетов. Об этом сегодня сообщалось в ряде СМИ.
С 26 июля «Аэрофлот» повысит топливный сбор для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы. Так, на полетный сегмент экономкласса повышение составит 200 рублей, а для бизнес-класса — 400 рублей. Пока неизвестно, будут ли другие отечественные авиакомпании повышать цены на билеты.
По мнению специалистов Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), на такие непопулярные меры авиакомпании вынуждены пойти из-за текущей ценовой политики производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний, чтобы компенсировать свои расходы на закупку топлива. Об этом еще 30 мая говорил президент АЭВТ Владимир Тасун.
Согласно мнению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), на формирование цен на авиабилеты влияет сразу ряд факторов. Это и динамика мировых цен на топливо, и рост налоговой нагрузки, и общие инфляционные процессы в экономике страны, а также профилактика и плановые ремонты российских нефтеперерабатывающих заводов.
Также в ФАС отметили, что в период с 6 по 17 июня этого года рост цен на авиационное топливо составил 252 рубля за тонну или 0,5 процента.
Корреспондент «Вечерней Москвы» опросил эксперта, чтобы выяснить, как влияет увеличение стоимости авиационного топлива на рост цен на билеты. Так, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль заявил, что рост цен на авиабилеты неизбежен.
— Когда цена на авиатопливо растет, в первую очередь это сказывается именно на стоимости авиабилетов. А причиной этому стал, конечно же, резкий рост цен на нефть внутри страны весной этого года. Дело в том, что цена нефти на мировом рынке достаточно велика, а курс рубля очень низок по сравнению с долларом, — утверждает Шмаль.
В результате нефтеперерабатывающие заводы вынуждены закупать нефть по более высокой цене, отсюда и рост цен на само топливо. Касается это в том числе и авиационного топлива.
— Чтобы избежать таких проблем в будущем, государство должно обеспечить контроль в этой сфере, нужна более активная позиция ФАС в отношении цен. Также важно обеспечить все аэропорты возможностью конкуренции, чтобы в каждом аэропорту свою деятельность осуществляли сразу несколько топливозаправочных компаний — это позволит сдерживать цены, — заключил Геннадий Шмаль.
Он отметил, что в стране нет регулирования ценовой политики со стороны государства. При этом ФАС уже занимается подготовкой соответствующего законопроекта, однако до момента его принятия пройдет довольно много времени.
Вечерняя Москва: последние новости
Стартовала подготовка к укладке труб для «Северного потока — 2» Экономист объяснил, почему реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские Американский сенатор готов ввести санкции против газопровода «Северный поток - 2»
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след140
Россия пригрозила Грузии силой219
Крымский мост начал отделяться от Крыма558
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске54
Заявление Лолиты грозит международным скандалом292
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение