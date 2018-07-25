Эксперт: Рост цен на авиабилеты неизбежен

Весенний скачок цен на авиакеросин более чем на 20 процентов скажется на стоимости билетов. Об этом сегодня сообщалось в ряде СМИ.

С 26 июля «Аэрофлот» повысит топливный сбор для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы. Так, на полетный сегмент экономкласса повышение составит 200 рублей, а для бизнес-класса — 400 рублей. Пока неизвестно, будут ли другие отечественные авиакомпании повышать цены на билеты.

По мнению специалистов Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), на такие непопулярные меры авиакомпании вынуждены пойти из-за текущей ценовой политики производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний, чтобы компенсировать свои расходы на закупку топлива. Об этом еще 30 мая говорил президент АЭВТ Владимир Тасун

Согласно мнению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), на формирование цен на авиабилеты влияет сразу ряд факторов. Это и динамика мировых цен на топливо, и рост налоговой нагрузки, и общие инфляционные процессы в экономике страны, а также профилактика и плановые ремонты российских нефтеперерабатывающих заводов.

Также в ФАС отметили, что в период с 6 по 17 июня этого года рост цен на авиационное топливо составил 252 рубля за тонну или 0,5 процента.

Корреспондент «Вечерней Москвы» опросил эксперта, чтобы выяснить, как влияет увеличение стоимости авиационного топлива на рост цен на билеты. Так, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль заявил, что рост цен на авиабилеты неизбежен.

— Когда цена на авиатопливо растет, в первую очередь это сказывается именно на стоимости авиабилетов. А причиной этому стал, конечно же, резкий рост цен на нефть внутри страны весной этого года. Дело в том, что цена нефти на мировом рынке достаточно велика, а курс рубля очень низок по сравнению с долларом, — утверждает Шмаль.

В результате нефтеперерабатывающие заводы вынуждены закупать нефть по более высокой цене, отсюда и рост цен на само топливо. Касается это в том числе и авиационного топлива.

— Чтобы избежать таких проблем в будущем, государство должно обеспечить контроль в этой сфере, нужна более активная позиция ФАС в отношении цен. Также важно обеспечить все аэропорты возможностью конкуренции, чтобы в каждом аэропорту свою деятельность осуществляли сразу несколько топливозаправочных компаний — это позволит сдерживать цены, — заключил Геннадий Шмаль.

Он отметил, что в стране нет регулирования ценовой политики со стороны государства. При этом ФАС уже занимается подготовкой соответствующего законопроекта, однако до момента его принятия пройдет довольно много времени.