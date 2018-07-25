Сенаторы США хотят нанести удар по госдолгу России

Сенаторы США готовят ужесточение санкций к России , в том числе и к госдолгу.

Два ведущих американских сенатора заявили во вторник, что представят двухпартийный законопроект о расширении санкций США в отношении России, которое будет направлено против госдолга, а также энергетического и финансового секторов, пишет Bloomberg

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес сообщили в совместном заявлении, что президент РФ Владимир Путин стремится оспаривать силу и влияние США, поэтому "Соединенные Штаты должны ясно заявить, что мы будем защищать нашу нацию и будем непреклонны в нашем неприятии его усилий по подрыву западной демократии".

Ничего нового в данных заявлениях нет, однако тот факт, что целенаправленная работа против нашей страны ведется, вызывает некоторую тревогу, в том числе и у участников рынка.

Сразу после появления данной новости на лентах информагентств, рубль потерял к доллару чуть менее одного рубля.

Сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен настаивают на голосовании по отдельному законопроекту, который вводит новые санкции, включая санкции в отношении операций с долговыми бумагами, для стран, которые будут вмешиваться в промежуточные выборы в конгресс.

Впрочем, Bloomberg также отмечает, что лидеры республиканской партии планируют действовать осторожно в отношении любых санкций к России, которые будут широкомасштабными и могут иметь непредвиденные последствия, особенно когда речь идет о рынках суверенного долга, об этом сообщил сотрудник республиканской партии.

Несмотря на существенный выход нерезидентов из ОФЗ, их доля все еще остается существенной и превышает 25%. К слову, сегодня Минфин РФ проведет очередные аукционы по продаже ОФЗ, интересно будет посмотреть на интерес инвесторов.

Очевидно, что давление на Россию это в первую очередь внутреполитическая борьба в США, хотя и некоторые геополитические просчеты Штаты также не могут простить России.

Кстати, накануне американский президент написал в Twitter буквально следующее:

"Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы в США. Основываясь на том факте, что ни один другой президент не был столь жесток по отношению к России, как я, они будут изо всех сил подталкивать демократов. Они определенно не хотят Трампа!"

Многие восприняли это, как тонкую шутку. Судя по всему, именно так и есть, и этим высказыванием Трамп намекает на поведение своих политических оппонентов.

Еще одна причина, по которой американские политики так агрессивно настроены к России — тот факт, что наша страна практически полностью избавилась от вложений в американский госдолг. Вряд ли американцев такое положение дел может устраивать.

Кстати, данное решение Банка России скорее выглядит логичным, поскольку таким образом страна обезопасила себя от потенциального изъятия крупной суммы денег.

С другой стороны, это не самый лучший пример для других страны, которые также могут начать избавляться от трежерис, что не может не беспокоить американские власти.