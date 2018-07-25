Россиян ждет подорожание билетов на авиарейсы

Весеннее повышение стоимости керосина на 20% вынуждает авиакомпании повысить топливный сбор, а значит и тарифы на авиаперевозки. «Аэрофлот» уже обнародовал увеличение топливного сбора в цене билетов. По ряду оценок, стоимость воздушных перевозок в ближайшие месяцы вырастет на 10%.

Авиакомпании ссылаются на Правительство, которое совершило так называемый налоговый маневр. Оно снизило экспортные пошлины на нефть, но повысило налог на добычу полезных ископаемых внутри страны. Таким образом, гнать за рубеж сырую нефть намного выгоднее, чем перерабатывать ее здесь. К тому же с начала года снова выросли акцизы на нефтепродукты. Об этом сообщает «Коммерсант».