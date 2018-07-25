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Путин нашел способ утопить Трампа
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Путин нашел способ утопить Трампа 

Дни.ру 37 минут назад
Фото: Дни.ру
Москва начала избавляться от американских облигаций, провоцируя рост процентных ставок в США. Если «денежный кран» перекроет и Пекин, последствия будут гораздо серьезнее.
Всего за месяц Россия сократила активы в американских облигациях государственного займа на 81 миллиард долларов. Это станет сокрушительным ударом для Дональда Трампа, поскольку дорогие кредиты ограничивают рост американской экономики, а именно это было главным предвыборным обещанием главы Белого дома.
У Москвы есть много причин пойти на подобный шаг, передает издание Business Insider. Дело в том, что после новых антироссийских санкций ограничительные меры могут распространиться и на торговлю американскими облигациями.
Более того, сокращение активов в ценных бумагах США позволяет укрепить рубль. Многие эксперты видят в действиях Москвы «целенаправленный удар по ахиллесовой пяте Вашингтона», так как из-за увеличения бюджетного дефицита Америка значительно усилила свою зависимость от кредиторов.
Стоит отметить, что по сравнению с Китаем Россия — относительно небольшой кредитор. Пекин владеет облигациями США на сумму 1,18 триллиона долларов. Если «денежный кран» перекроет и Поднебесная, последствия для Трампа будут намного серьезнее.
Избавление от американских облигаций — эффективный ответ на угрозы «глобальных пошлин» от Вашингтона. Пекин вполне готов принять меры для укрепления национальной валюты с помощью продажи ценных бумаг США.
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