Немцы купят американский СПГ в обмен на «Северный поток — 2»

США заставляют Германию построить СПГ-терминал, абсолютно не нужный ей с экономической точки зрения. Однако Берлин готов пойти на этот политический шаг, чтобы избавиться от нападок Вашингтона в адрес «Северного потока — 2» и российского газа. Газпрому такая конкуренция будет только на руку — он легко докажет свое экономическое превосходство.

Германия все-таки намерена построить первый в стране терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ), сообщает местное издание Handelsblatt. Он будет расположен в городе Брунсбюттеле в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Местные власти и Берлин поддерживают эту инициативу.

Речь, видимо, идет об одобрении проекта, о котором в апреле сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Речь шла о терминале СПГ рядом с Гамбургом, а город Брунсбюттель как раз находится недалеко. Стоимость этого терминала мощностью до 5 млн тонн СПГ составит 600 млн долларов. Начать его строить планировали в 2019 году, чтобы запустить в 2022 году. Кроме того, ранее сообщалось, что компания RWE собирается построить еще один СПГ-терминал рядом с городом Дуйсбургом стоимостью в 500 млн долларов.

Никаких экономических причин для строительства даже одного СПГ-терминала у Германии нет. Достаточно посмотреть на неудачный опыт Польши Литвы , которые построили СПГ-терминалы, но до сих пор не могут их загрузить на всю мощность.

В последние годы Европа строила много СПГ-терминалов. И что в итоге? Они заполняются менее чем на треть, а остальные мощности просто простаивают. Причина банальна — сжиженный газ дороже трубопроводного. Так, мощности всех построенных СПГ-терминалов в Европе составляют 235 млрд кубометров, тогда как в 2017 году на Европу пришлось всего 55 млрд кубов СПГ, то есть 23% от общих мощностей.

«Этот шаг Германии будет для проформы, чтобы не выделяться из общей секты «любителей» СПГ. В Европе есть мантра, что как только ты построил СПГ-терминал, Газпром тебе сразу должен дать скидку, а значит, ты победил монополию. На самом деле это большая выдумка», — говорит преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, эксперт ФНЭБ Игорь Юшков.

Ведь СПГ дороже газа Газпрома, а планы по зарабатыванию на СПГ за счет его транзита остаются нереализованными.

Польша и Литва рассчитывали благодаря СПГ-терминалам стать газовыми хабами в Восточной Европе, то есть хотели зарабатывать не только на поставках для собственного рынка, но и на экспорте. Но в итоге они начали лишь конкурировать между собой.

В Литве, к примеру, построили СПГ-терминал и дальше не знали, что с ним делать. Долгосрочный контракт на поставку СПГ подписала только государственная компания — под давлением властей. Желающих больше не нашлось — невыгодно же, когда под боком более дешевый сетевой газ. В итоге компания еле концы с концами сводила. Но литовские власти такой провал стерпеть не смогли — и выпустили закон, по которому заставили всех потребителей в обязательном порядке закупать определенные объемы СПГ у госкомпании. В итоге даже имеющиеся СПГ-терминалы работают только благодаря нерыночным механизмам давления.

«Если бы конкуренция была честная, без двойных стандартов — Газпрому это было бы выгодней. Потому что с экономической точки он эту конкуренцию выигрывает. Но ему начинают вставлять палки в колеса, а его конкурентам — устраивать привилегированное положение», — продолжает собеседник.

Вот в Калининградской области Газпром собирается поставить СПГ-терминал.

«Но если Калининграду он необходим для повышения энергетической безопасности российского региона, так как имеется угроза перебоев транзита газа из РФ через Литву, то для Германии необходимость такого терминала с экономической точки зрения — довольно спорный вопрос», — говорит Юшков.

Зачем же Германия собралась пополнить ряды неудачников? Немецкое издание говорит о политических аргументах в пользу этого проекта. Этот СПГ-терминал сможет опровергнуть упреки Белого дома в том, что Германия очень сильно зависит от российского газа и не пускает при этом на немецкий рынок американский СПГ. «Северный поток — 2» является настоящим бельмом на глазу американского президента Дональда Трампа , который прибегает к разного рода давлению на европейские страны с целью заставить их покупать дорогущий американский СПГ.

Но если с Польшей все прошло гладко, то вот Германия оказалась куда более сильным соперником. Берлин дал отпор, а потом последовало заявление Трампа (после встречи с Владимиром Путиным ), которое дало основания полагать, что санкций против «Северного потока — 2» все же не будет. Хотя США не оставят попытки застолбить за собой европейский рынок и отодвинуть Газпром. СПГ-терминал в Германии станет, по сути, разменной монетой.

«Германию могут заставить построить ненужный ей терминал СПГ, но это будет проект исключительно для того, чтобы отстали, и ничего более», — говорит Юшков.

То есть Берлин потратит 500–600 млн долларов на терминал в обмен на «Северный поток — 2».

В принципе, цена не так высока. К тому же в перспективе этот СПГ-терминал может потребоваться, но опять же только для того, чтобы соответствовать формальным требованиям ЕС по наличию трех источников поставщиков энергоресурсов. Сейчас Германия этому требованию отвечает и без СПГ-терминала. Она получает газ по трубопроводам из России, Нидерландов Норвегии . Правда, лет через пять Нидерланды могут превратиться из экспортера в импортера природного газа в силу истощения собственных месторождений. И тогда Германии может понадобиться третий источник газа, которым может стать СПГ.

В любом случае опасности для российского газа или «Северного потока — 2» этот проект не несет. Кроме цены, а Германия получает российский газ вообще по самой низкой цене в Европе, важны объемы и стабильность поставок. Мощности СПГ-терминалов несопоставимы с российскими трубопроводами. Один только «Северный поток — 2» имеет мощность в 55 млрд кубометров — столько СПГ приняла вся Европа в 2017 году. Мощность одного СПГ составляет менее 10%. Стабильность и оперативность поставок танкеры с СПГ обеспечить тоже не могут — это прерогатива трубопроводов.