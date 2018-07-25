Поклонская поправит пенсионную реформу

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пообещала подготовить собственные поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам Поклонской, ее предложения коснутся возраста выхода на пенсию женщин и гарантий для них.

Депутат работает над поправками вместе с помощниками и готовится внести их ко второму чтению.

По мнению Поклонской, в России никто не будет брать на работу 60-летних женщин.

Также Поклонская рассказала, что коллеги по «Единой России» не обсуждали ее решение проголосовать против законопроекта. Она подчеркнула, что не боится последствий и старается голосовать «по совести».

«Абсолютно рабочая обстановка, у нас же не 1937 год, в конце-то концов», — сказала парламентарий.

Госдума 19 июля в первом чтении рассмотрела законопроект об основных параметрах изменений в пенсионном законодательстве. Документ поддержали 328 депутатов, а 104 выступили против. Единственным членом «Единой России», проголосовавшим против документа, стала Поклонская. Позже она пояснила, что продолжительность жизни россиян не так велика, и они «не шотландские горцы Дунканы Маклауды, к сожалению».

По задумке правительства, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му. Сейчас пенсия для женщин в РФ начинается в 55 лет, а для мужчин — в 60 лет.