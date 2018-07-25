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Поклонская поправит пенсионную реформу
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Поклонская поправит пенсионную реформу 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская пообещала подготовить собственные поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает «Коммерсант».
По словам Поклонской, ее предложения коснутся возраста выхода на пенсию женщин и гарантий для них.
Депутат работает над поправками вместе с помощниками и готовится внести их ко второму чтению.
По мнению Поклонской, в России никто не будет брать на работу 60-летних женщин.
Также Поклонская рассказала, что коллеги по «Единой России» не обсуждали ее решение проголосовать против законопроекта. Она подчеркнула, что не боится последствий и старается голосовать «по совести».
«Абсолютно рабочая обстановка, у нас же не 1937 год, в конце-то концов», — сказала парламентарий.
Госдума 19 июля в первом чтении рассмотрела законопроект об основных параметрах изменений в пенсионном законодательстве. Документ поддержали 328 депутатов, а 104 выступили против. Единственным членом «Единой России», проголосовавшим против документа, стала Поклонская. Позже она пояснила, что продолжительность жизни россиян не так велика, и они «не шотландские горцы Дунканы Маклауды, к сожалению».
По задумке правительства, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му. Сейчас пенсия для женщин в РФ начинается в 55 лет, а для мужчин — в 60 лет.
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