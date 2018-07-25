Назван главный фактор поддержки рубля

Российские компании обеспечат сегодня рублю поддержку благодаря пику налогового периода, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. К концу этой недели российская валюта способна немного укрепиться.

По мнению Поддубского, это событие теоретически может способствовать появлению новых комментариев со стороны официальных лиц США по необходимости расширения санкционного давления, на что также реагирует российская валюта. При этом последнее заявление сенаторов США о необходимости скорейшего введения санкций на Россию было проигнорировано российским рынком, подчеркивает зампред правления Локо-банка Андрей Люшин

"Из факторов поддержки рублю можно выделить пик налоговых выплат, который приходится на 25 июля (российские компании в этот день уплачивают НДС, НДПИ и акцизы, что может способствовать локальному росту спроса на рублевую ликвидность)", — считает Поддубский.

Этот фактор как повышающий спрос на российскую валюту упоминает и Люшин. 30 июня российские компании уплачивают также налог на прибыль.

В целом к середине недели на рынках закрепляется позитивный настрой, отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич . Если Европейский центральный банк не выступит с решительными комментариями в пользу ужесточения своей денежно-кредитной политики, то позитивный тон рынков может сохраниться на всю текущую неделю, говорит он.

"В этих условиях рубль способен отправиться в область 62 за доллар и 73 за евро, где ранее были заметны активные покупки валюты за рубли", — допускает Купцикевич.

По мнению Люшина, рубль будет понемногу укрепляться, но только при сохранении текущей ситуации. Он прогнозирует, что в середине недели российская валюта будет торговаться в диапазоне 62,9-63,5 рубля за доллар. По мнению Поддубского, верхняя граница этого коридора на горизонте до конца недели может составить 62,5 рубля за доллар.