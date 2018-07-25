Ещё
Назван главный фактор поддержки рубля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван главный фактор поддержки рубля 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Российские компании обеспечат сегодня рублю поддержку благодаря пику налогового периода, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. К концу этой недели российская валюта способна немного укрепиться.
Ключевой драйвер для рубля в последние месяцы — это общее отношение инвесторов ко всей группе рынков развивающихся стран, и в этом плане даже динамика нефтяных котировок оказывает на российскую валюту весьма посредственное влияние, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. С точки зрения восприятия всего российского риска интерес может представлять сегодняшний доклад госсекретаря США Майка Помпео перед американским Сенатом по вопросам недавних встреч Президента США Дональда Трампа с лидерами России и Северной Кореи, считает аналитик.
По мнению Поддубского, это событие теоретически может способствовать появлению новых комментариев со стороны официальных лиц США по необходимости расширения санкционного давления, на что также реагирует российская валюта. При этом последнее заявление сенаторов США о необходимости скорейшего введения санкций на Россию было проигнорировано российским рынком, подчеркивает зампред правления Локо-банка Андрей Люшин.
"Из факторов поддержки рублю можно выделить пик налоговых выплат, который приходится на 25 июля (российские компании в этот день уплачивают НДС, НДПИ и акцизы, что может способствовать локальному росту спроса на рублевую ликвидность)", — считает Поддубский.
Этот фактор как повышающий спрос на российскую валюту упоминает и Люшин. 30 июня российские компании уплачивают также налог на прибыль.
В целом к середине недели на рынках закрепляется позитивный настрой, отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Если Европейский центральный банк не выступит с решительными комментариями в пользу ужесточения своей денежно-кредитной политики, то позитивный тон рынков может сохраниться на всю текущую неделю, говорит он.
"В этих условиях рубль способен отправиться в область 62 за доллар и 73 за евро, где ранее были заметны активные покупки валюты за рубли", — допускает Купцикевич.
По мнению Люшина, рубль будет понемногу укрепляться, но только при сохранении текущей ситуации. Он прогнозирует, что в середине недели российская валюта будет торговаться в диапазоне 62,9-63,5 рубля за доллар. По мнению Поддубского, верхняя граница этого коридора на горизонте до конца недели может составить 62,5 рубля за доллар.
Российская Газета: последние новости
Российский СПГ впервые доставили в Китай по Северному морскому пути Российские корветы прибыли в Азербайджан на "Кубок моря" Трамп готов ввести пошлины на весь объем импорта из Китая
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас27
Россия нашла «ахиллесову пяту» США198
Музыкант плюнул в фанатку пивом и спас ей жизнь10
По пути из Новосибирска в Томск пропал самолет2
Видео
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия нашла «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение