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Нефть торгуется разнонаправленно в ожидании данных Минэнерго по запасам и добыче в США
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Нефть торгуется разнонаправленно в ожидании данных Минэнерго по запасам и добыче в США 

Прайм 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днем не демонстрируют единой динамики по основным маркам, трейдеры продолжают отыгрывать данные по запасам в США от Американского института нефти (API), а также ожидают статистику по запасам и добыче сырья от Минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.42 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,53% — до 73,83 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — снижалась на 0,1%, до 68,45 доллара за баррель.
В ходе утренних торгов мировые нефтяные цены росли после того, как API сообщил о том, что запасы нефти в США за неделю по 20 июля упали на 3,2 миллиона баррелей, хотя ожидалось сокращение только на 2,3 миллиона баррелей.
"Нефть восстанавливается на фоне данных, свидетельствующих о том, что запасы в США на прошлой неделе снизились в большей степени, чем прогнозировалось", — сказал газете The Wall Street Journal главный аналитик Activtrades Карло Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa).
Позднее в среду будет опубликована статистика от Минэнерго США. По прогнозам экспертов, запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 2,33 миллиона баррелей после роста на 5,8 миллиона баррелей неделей ранее.
При этом, по мнению аналитика ETF Securities Нитеша Шаха (Nitesh Shah), инвесторы также ждут позднее в среду встречи президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, на которой, как ожидается, будут обсуждаться вопросы торговли и нарастание глобальной напряженности.
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