Нефть торгуется разнонаправленно в ожидании данных Минэнерго по запасам и добыче в США

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днем не демонстрируют единой динамики по основным маркам, трейдеры продолжают отыгрывать данные по запасам в США от Американского института нефти (API), а также ожидают статистику по запасам и добыче сырья от Минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.42 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,53% — до 73,83 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — снижалась на 0,1%, до 68,45 доллара за баррель.

В ходе утренних торгов мировые нефтяные цены росли после того, как API сообщил о том, что запасы нефти в США за неделю по 20 июля упали на 3,2 миллиона баррелей, хотя ожидалось сокращение только на 2,3 миллиона баррелей.

"Нефть восстанавливается на фоне данных, свидетельствующих о том, что запасы в США на прошлой неделе снизились в большей степени, чем прогнозировалось", — сказал газете The Wall Street Journal главный аналитик Activtrades Карло Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa).

Позднее в среду будет опубликована статистика от Минэнерго США. По прогнозам экспертов, запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 2,33 миллиона баррелей после роста на 5,8 миллиона баррелей неделей ранее.