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Нефть подорожала на данных по запасам от API
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Нефть подорожала на данных по запасам от API 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вверх на фоне данных по запасам в США от Американского института нефти (API).
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,65% — до 73,92 доллара за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,29%, составив 68,72 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
С оптимизмом восприняли инвесторы данные API, согласно которым запасы нефти в США за неделю по 20 июля упали на 3,2 млн баррелей, хотя ожидалось сокращение только на 2,3 млн баррелей. Теперь рынок ждет аналогичных данных позднее в среду от минэнерго США.
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