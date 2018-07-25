Нефть подорожала на данных по запасам от API 

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вверх на фоне данных по запасам в США от Американского института нефти (API).
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,65% — до 73,92 доллара за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,29%, составив 68,72 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
С оптимизмом восприняли инвесторы данные API, согласно которым запасы нефти в США за неделю по 20 июля упали на 3,2 млн баррелей, хотя ожидалось сокращение только на 2,3 млн баррелей. Теперь рынок ждет аналогичных данных позднее в среду от минэнерго США.