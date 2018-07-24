ФРС повышает процентные ставки, тогда как ЕЦБ прокладывает свой курс

ФРАНКФУРТ, 24 июл — ПРАЙМ. Ожидается, что Европейский центральный банк после очередного заседания в четверг просигнализирует о своем намерении сохранять ключевую ставку ниже нулевой отметки еще как минимум на протяжении одного года. Таким образом, разница в уровне процентных ставок в США и еврозоне продолжает увеличиваться, отражая различия в экономической ситуации, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) стабильно реализует свои намерения по ужесточению денежно-кредитной политики, говорится в статье Dow Jones.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп вновь привлек внимание к денежно-кредитной политике, в интервью CNBC заявив о своем недовольстве недавним решением ФРС повысить ставки. По словам президента, каждый раз при улучшении экономической ситуации «они вновь хотят повышать ставки». Он также обвинил власти Китая ЕС в том, что они занимаются девальвацией своих валют.

Пара евро/доллар США снизилась до 1,17 против 1,25 в начале года после того, как ЕЦБ просигнализировал об отсутствии у него планов в ближайшее время повысить ключевую ставку с текущего уровня в —0,4%. Ослабление единой европейской валюты благоприятно отразилось на экспортном секторе еврозоны. Тем временем целевой диапазон ключевой ставки ФРС составляет 1,75%-2,0%, и на рынке ждут его дальнейшего повышения в текущем году.

Даже если комментарии Трампа в некоторой степени основаны на недавних рыночных трендах, многие руководители центральных банков считают подобные политические интервенции опасными для независимости регуляторов.

Жан-Клод Трише, бывший президент ЕЦБ, выразил несогласие с позицией Трампа.

"Я очень надеюсь, что исполнительная власть во всех странах, включая США, будет проявлять уважение к независимости центральных банков. Поставив под сомнение безупречную репутацию ФРС, можно получить крайне тяжелые последствия", — сказал он.

В центральных банках утверждают, что их независимость от политиков, обретенная в последние несколько десятилетий, позволяет инвесторам в большей степени рассчитывать на принятие регулятором непопулярных решений в интересах экономики, в частности, о повышении процентных ставок для сдерживания инфляции.

Заявления Трампа на прошлой неделе вызвали колебания на рынках, так как президент нарушил сложившуюся в Белом доме традицию не комментировать денежно-кредитную политику.

ФРС дала понять, что за текущий год планирует повысить ключевую ставку четыре раза, чтобы угнаться за ростом ВВП США, который в настоящее время составляет 4,5% годовых, однако в ЕЦБ в прошлом месяце просигнализировали, что не станут повышать ставку как минимум до конца следующего лета. Данная риторика позволила смягчить реакцию финансовых рынков на сворачивание реализуемой ЕЦБ программы количественного смягчения (QE), которое должно произойти позднее в текущем году. Некоторые аналитики усомнились в данной опережающей индикации, учитывая тот факт, что годовая инфляция в еврозоне в июне составила 2%, несколько превышая среднесрочный целевой уровень центрального банка.