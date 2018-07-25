В Крыму подсчитали потери из-за засухи

Республика Крым , крупный аграрный регион России , из-за засухи в этом сезоне потеряла минимум 500 тыс. тонн зерна. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"Уборка зерновых в Крыму близится к завершению, уже убрано 95% посевных площадей. На сегодня собрано 840 тыс. тонн зерна, из-за засухи аграрии недособрали минимум 500 тыс. тонн", — уточнили в пресс-службе.

По прогнозам министерства, урожай зерна в этом году составит около 880 тыс. тонн.

В 2017 году валовой сбор ранних зерновых в Крыму составил 1,733 млн тонн — такой урожай стал рекордным за последние восемь лет. В 2016 году в Крыму было собрано 1,447 млн тонн зерна, что на 104,7 тыс. тонн больше, чем в 2015 году.

Сообщалось, что из-за засухи в шести районах Крыма действует режим ЧС. Ущерб оценивается в 254,1 млн рублей. Такая ситуация обусловлена сухой без осадков осенью, не позволившей в оптимальные агротехнические сроки провести сев озимых, и теплой, с незначительными осадками, зимой, поясняли ранее в ведомстве.