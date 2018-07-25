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Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
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Business Insider: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США 

РИА Новости 1 час назад
Россия нашла "ахиллесову пяту" США, начав избавляться от американских облигаций, пишет Business Insider.
Россия с апреля по май текущего года сократила активы в американских облигациях государственного займа с 96 миллиардов долларов до 15 миллиардов долларов, что, как отмечает издание, привело к росту процентных ставок в США. Это вызывает недовольство у президента Дональда Трампа, поскольку дорогие кредиты ограничивают рост американской экономики, а именно это было главным предвыборным обещанием нынешнего главы Белого дома.
У России было много причин, чтобы отказаться от ценных бумаг, отмечает BI. В Москве не исключают, что после антироссийских санкций, принятых в начале апреля, ограничительные меры могут распространиться и на торговлю американскими облигациями. Кроме того, сокращение активов в ценных бумагах США позволяет России укрепить рубль и диверсифицировать валютные резервы, подчеркивает издание.
Однако гораздо большую угрозу для Вашингтона представляет Пекин, полагают в BI. Если Китай начнет избавляться от американских облигаций, то последствия для экономики США будут очень серьезными, резюмирует Business Insider.
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