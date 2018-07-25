Госдепартамент в очередной раз выступил против строительства «Северного потока — 2»

ВАШИНГТОН, 25 июля. / ТАСС /. Помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон во время встречи с украинскими властями в Киеве вновь заявил о том, что Вашингтон выступает против реализации проекта трубопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Реформы энергетического сектора

По ее словам, помощник госсекретаря США «также обсудил исключительную важность продолжающихся реформ энергетического сектора для продвижения прозрачного и конкурентоспособного энергетического сектора, который является ключевым фактором для благосостояния стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины». Представитель Госдепартамента подчеркнула, что Фэннон посетил Киев с 22 по 24 июля и «сыграл ключевую роль» в достижении договоренности между представителями компаний "Нафтогаз Украины" и «Магистральные газопроводы Украины» о создании нового оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины, которое должно быть завершено в начале 2020 года. «Эта реформа соответствует ориентированной на рынок политике, которую приветствуют ЕС , США и международное сообщество», — считает Науэрт.

"Администрация [президента США Дональда] Трампа придает первостепенное значение энергетической безопасности, и эти меры представляют собой позитивный шаг для Украины как важной страны транзита поставок газа в Европу, а также для европейской энергетической безопасности в более широком смысле", — заключила дипломат.

Ранее замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что с 2020 года новый контракт по транзиту российского газа в Европу должен будет выполнять независимый оператор ГТС Украины. Кабинет министров страны начал поиск партнеров по управлению украинской ГТС в декабре прошлого года. Закон Украины «О рынке природного газа» предусматривает возможность привлечения инвестора к работе и управлению ГТС путем обладания до 49% акций оператора газотранспортной системы.