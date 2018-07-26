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Фондовый рынок США открылся разнонаправленно
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Фондовый рынок США открылся разнонаправленно 

Газета.Ru 45 минут назад
Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones вырос на 0,58% и составил 25 562,34 пункта.
Индекс S&P 500 понизился на 0,24%, до 2 839,10 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 0,77% и составил 7 871,46 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 6,71 коп., до 73,81 руб., курс доллара уменьшился на 13,65 коп., до 62,94 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 4,48 коп., составив 67,83 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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