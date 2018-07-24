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США объявили о субсидиях фермерам на $12 млрд после ответных пошлин Китая
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США объявили о субсидиях фермерам на $12 млрд после ответных пошлин Китая 

Вести Экономика 26 минут назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Rick Mussacchio/EPA-EFE  Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». Американские власти выделят 12 миллиардов долларов в качестве господдержки фермерам, которым стало сложнее продавать свою продукцию в Китай после повышения импортных пошлин на сою и ряд другой сельскохозяйственной продукции.
Министерство сельского хозяйства США сообщило о выделении данных средств «в качестве ответных мер на торговый ущерб от несправедливых пошлин». Глава ведомства Сонни Пердью признал, что принимаемые меры носят «краткосрочный характер»:
"Это краткосрочное решение было принято для того, чтобы предоставить президенту Трампу время для работы над долгосрочными торговыми сделками для пользы сельского хозяйства и всей экономики США".
Ряд представителей Республиканской партии подвергли критике решение администрации Трампа. Сенатор США от штата Небраска Бен Сассе предупредил о том, что действия Дональда Трампа во внешней торговле могут привести к возвращению американской экономики в состояние депрессии: «Эта торговая война выбивает почву из-под ног фермеров, а Белый дом собирается потратить $12 млрд на „золотые костыли“ для них. Пошлины и программы помощи, которые принимает эта администрация не сделают Америку снова великой, они вернут нас обратно в 1929 год». Как отмечал портал «Вести. Экономика», в апреле 2018 г. Федерация американских фермеров опубликовало заявление с просьбой к властям США прекратить торговую войну с Китаем. Тогда же глава Федерации американских фермеров Зиппи Дювалл отметил, что агропромышленный сектор США находится «в худших условиях за последние 16 лет».
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