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Нефть дорожает на перспективах роста спроса в Китае
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Нефть дорожает на перспективах роста спроса в Китае 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут на перспективах увеличения спроса на нее в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 21.41 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34% — до 73,31 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,81%, до 68,42 доллара за баррель.
Инвесторы обратили внимание на новости из Китая. Госсовет КНР днем ранее объявил, что планирует значительно увеличить инвестиции в инфраструктурные проекты. Как отмечает в интервью агентству Рейтер аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn), эти новости уменьшат опасения трейдеров, что напряженность в торговле с США снизит спрос страны на нефть.
"Это очень хорошая новость, которая указывает на перспективы роста спроса на нефть. Инфраструктурные расходы в Китае в прошлом действительно усиливали спрос, и я думаю, что эти сообщения оказывают поддержку нефтяным котировкам", — прокомментировал Флинн.
Вместе с тем, рынки ожидают данных от Минэнерго США по запасам «черного золота» в стране. Аналитики прогнозируют снижения показателя по итогам предыдущей недели на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,8% — до 407,933 миллиона баррелей.
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