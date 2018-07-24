Нефть дорожает на перспективах роста спроса в Китае

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости . Мировые цены на нефть во вторник вечером растут на перспективах увеличения спроса на нее в Китае , свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 21.41 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34% — до 73,31 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,81%, до 68,42 доллара за баррель.

"Это очень хорошая новость, которая указывает на перспективы роста спроса на нефть. Инфраструктурные расходы в Китае в прошлом действительно усиливали спрос, и я думаю, что эти сообщения оказывают поддержку нефтяным котировкам", — прокомментировал Флинн.