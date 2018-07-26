В России появятся внутренние офшоры

В России скоро появятся внутренние офшоры

В специальных административных районах (САРах) на островах Октябрьский и Русский «пропишутся» компании, которым будет предоставлен статус международных. В Госдуме рассчитывают, что особый налоговый режим вернёт на родину российский бизнес, зарегистрированный в иностранных офшорах.

Резидентами смогут стать только инвесторы

Пакет из семи законопроектов был разработан группой депутатов и сенаторов от Приморья и Калининградской области . Документы направлены на деофшоризацию российской экономики. По мнению авторов, если инвесторы придут в российские САРы, то региональные и федеральный бюджет получат дополнительную прибыль в виде налоговых поступлений, а жители регионов — новые рабочие места.

По словам одного из инициаторов законопроектов, первого зампреда Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Майорова , резидентами специальных административных районов на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае станут хозяйственные общества, которым предоставлен статус международных компаний. Для его получения организациям нужно будет перейти в российскую юрисдикцию.

«Принятие пакета законопроектов позволяют компаниям, которые сейчас работают в зарубежной юрисдикции, полностью перевести свою холдинговую структуру в Россию », — сказал Алексей Майоров. Сенатор уверен, что преимущества специальных административных районов должны сделать их конкурентоспособными по сравнению с другими юрисдикциями.

Член Комитета Госдумы по экономической политике Андрей Ветлужских уточнил, что резидентами этих зон могут быть только компании-инвесторы, которые осуществляют международную деятельность с участием России.

Компаниям предоставят налоговые льготы

Справка В России уже есть опыт создания офшорных зон. В 1994 году были учреждены зона экономического благоприятствования «Ингушетия» и зона льготного налогообложения в Калмыкии . Позже возникли внутренние офшоры в Алтайском крае Бурятии , в нескольких городах Центральной России, районах Московской, Новгородской и Калужской областей. Внутренние офшоры прекратили своё существование после принятия в 2005 году закона «Об особых экономических зонах в РФ». На островах будет создан специальный налоговый и административный режим, который позволит компаниям перерегистрироваться в России в короткие сроки и с минимумом издержек.

Изменения в валютное законодательство предоставят международным компаниям возможность осуществлять операции с российской и иностранной валютой. Они, например, смогут проводить некоторые виды расчётов без использования банковских счетов в уполномоченных банках без ограничений по сумме операций. Ко второму чтению законопроекта по рекомендации Комитета Госдумы по финрынку принята поправка, согласно которой иностранные юрлица на территории РФ смогут осуществлять расчёты в наличной иностранной валюте и валюте РФ в пределах 100 тысяч рублей. Эта норма станет действовать для всех нерезидентов на территории РФ.

Также предусматривается создание открытого реестра морских судов, в которых будут регистрироваться корабли, принадлежащие на праве собственности иностранным гражданам и юрлицам. Под это правило подпадают спортивные, парусные, прогулочные и маломерные суда, которые используются в коммерческой и некоммерческой деятельности. Им предоставят право плавать под государственным флагом России. Исключение составят суда рыбопромыслового флота.

Законопроекты приняты во втором чтении 25 июля, а на пленарном заседании 26 июля их планируется рассмотреть в третьем чтении.