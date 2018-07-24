Россиянам запретили отечественные офшоры

Россиянам решили запретить становиться резидентами отечественных офшоров

Резидентами специальных административных районов (САР), которые планируется создать в Калининградской области Приморском крае в качестве альтернативы зарубежным офшорам, смогут стать только иностранные юридические лица, сообщил осведомленный источник.

По словам источника, предложение ограничить круг участников российских офшоров иностранными юрлицами предлагается включить в число поправок к законопроекту «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», подготовленных ко второму чтению. Источник утверждает, что решение якобы было принято на совещании у президента в первой половине июля, передает «Интерфакс»

Предполагается, что предложенный механизм — антисанкционная мера и его основная цель заключается в деофшоризации зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам России и владеющих в нашей стране активами.

Суть поправок об ограничении круга участников САР в том, чтобы апробировать идею на ограниченном круге компаний, избежав риска массовой миграции в специальные административные районы бизнеса из других регионов России.

Предлагается установить, что «иностранное юридическое лицо», собирающееся стать участником САР, подает в управляющую компанию заявку на заключение договора, указывая полное наименование иностранного юридического лица, виды деятельности, срок договора.

В будущем российские компании смогут получить доступ в САР «с учетом отдельных ограничений», отметил источник.