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Россиянам запретили отечественные офшоры
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Россиянам решили запретить становиться резидентами отечественных офшоров 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Резидентами специальных административных районов (САР), которые планируется создать в Калининградской области и Приморском крае в качестве альтернативы зарубежным офшорам, смогут стать только иностранные юридические лица, сообщил осведомленный источник.
По словам источника, предложение ограничить круг участников российских офшоров иностранными юрлицами предлагается включить в число поправок к законопроекту «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», подготовленных ко второму чтению. Источник утверждает, что решение якобы было принято на совещании у президента в первой половине июля, передает «Интерфакс».
Предполагается, что предложенный механизм — антисанкционная мера и его основная цель заключается в деофшоризации зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам России и владеющих в нашей стране активами.
Суть поправок об ограничении круга участников САР в том, чтобы апробировать идею на ограниченном круге компаний, избежав риска массовой миграции в специальные административные районы бизнеса из других регионов России.
Предлагается установить, что «иностранное юридическое лицо», собирающееся стать участником САР, подает в управляющую компанию заявку на заключение договора, указывая полное наименование иностранного юридического лица, виды деятельности, срок договора.
В будущем российские компании смогут получить доступ в САР «с учетом отдельных ограничений», отметил источник.
Напомним, 11 июля комитет Госдумы поддержал проект об офшорных зонах в России. Ранее министр экономического развития Максим Орешкин назвал сроки запуска офшоров в России.
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