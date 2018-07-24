Налоговый маневр в нефтяной отрасли одобрен. Как отреагируют цены на бензин?

Госдума одобрила налоговый маневр для нефтяной отрасли. Соответствующий законопроект принят в третьем, окончательном чтении.

Документ предусматривает снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0% в течение шести лет начиная со следующего года. Одновременно предусмотрен трехлетний рост налога на добычу полезных ископаемых.

Кроме того, законопроект вводит так называемый обратный акциз для нефтеперерабатывающих заводов. По сути, это возврат акцизов с объемов нефти, которые идут на переработку. Его смогут получить те предприятия, которые производят бензин и дизтопливо не ниже пятого класса и поставляют на внутренний рынок не менее 10% произведенного объема. НПЗ компаний, находящихся под санкциями, тоже могут рассчитывать на возврат акциза, даже если они ничего не производят для российского рынка. Какие проблемы удастся решить благодаря налоговому маневру?

Сергей Хестанов доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС «С одной стороны, облегчить компаниям освоение достаточно сложных месторождений. Традиционная проблема нефтяной отрасли в том, что примерно с середины 80-х годов XX века большая часть базовых месторождений находится в стадии старения. Соответственно, для того чтобы добыча на них была рентабельна, необходимо изменить налоговый режим. Кроме того, налоговый маневр подразумевает снижение налоговой нагрузки при экспорте не только сырой нефти, но и нефтепродуктов. Возможно, одним из побудительных мотивов было как раз желание стимулировать в большей степени экспорт продуктов переработки нефти».

Как отмена экспортной пошлины на нефть и одновременное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) скажутся на цене бензина в России

Дмитрий Лютягин независимый аналитик «Сейчас нефтеперерабатывающие заводы покупают нефть по ценам за минусом экспортной пошлины, которую нефтяники уплачивают от поставки нефти за рубеж. То есть если пошлины на экспорт составляют 30% от цены нефти, этот дисконт получает нефтеперерабатывающий завод и, производя топливо, выпускает его на российский рынок по сегодняшним ценам. Как только вы обнуляете экспортную пошлину и при этом еще повышаете НДПИ, вы тем самым повышаете внутреннюю цену на нефть. Соответственно, нефтеперерабатывающий завод будет покупать нефть уже не по текущим ценам с учетом скидок, а по нормальным рыночным ценам, которые сформированы мировыми сырьевыми биржами. Мы просто увидим в увеличение цены на бензин на наших российских бензоколонках полтора-два раза. Если сейчас бензин стоит 40-45 рублей за литр, то к концу реформы без какого-либо другого инструментария, если он не будет применяться с точки зрения сдерживания цен, цена на бензоколонке составит уже рублей 85-90 рублей».