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Белоруссия задержала «санкционки» на 21 млн долларов
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Белоруссия задержала «санкционки» на 21 миллион долларов 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Белоруссия не пропустила в Россию товаров, попадающих в РФ под санкционные меры, почти на 21 миллион долларов, приводит агентство Sputnik Беларусь заявление государственного таможенного комитета республики.
"В последнее время в СМИ возобновились публикации с обвинениями в поставках "санкционных" товаров в Российскую Федерацию с территории Беларуси. Претензии не подтверждаются реальным состоянием дел и статистикой", — заявил комитет, отметив, что товаров, которые сейчас относятся к группе "санкционных", после ввода Россией продуктового эмбарго в республику стало поставляться гораздо меньше. Например, в апреле-июне 2014 года их было 357 тысяч тонн, а в аналогичный период этого года — 295 тысяч тонн, приводит агентство данные таможкомитета.
Всего с момента ввода Россией продуктового эмбарго в Белоруссии возбудили 30 уголовных дел за попытки поставок "санкционки" по поддельным документам, было проведено 4,7 тысячи спецмероприятий, выявлено 2,2 тысячи административных правонарушений. "Общая стоимость товаров — 40,8 миллиона (белорусских — ред.) рублей, то есть, более 21 миллиона долларов в эквиваленте", — отмечается в сообщении.
Причем с начала этого года за незаконный реэкспорт было возбуждено 13 уголовных дел, выявлено 152 административных правонарушения, а стоимость таких товаров составила 5,2 миллиона белорусских рублей, или около 2,6 миллиона долларов, сообщает агентство.
РФ в августе 2014 года ввела эмбарго на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Ранее Минсельхоз РФ заявлял, что попавшая под российское продовольственное эмбарго продукция продолжает поступать в Россию через территорию Белоруссии.
В свою очередь, в середине этого июля президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские компании в том, что они поставляют в Россию через Белоруссию продукцию, которая отнесена к санкционной. А председатель таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько заявил, что Минск полностью выполняет перед Москвой обязательства по недопуску на территорию России санкционных товаров, следующих транзитом через Белоруссию.
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