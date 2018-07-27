Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 1,39%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, коммунальных услуг и сырья.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 подорожал на 1,39%, достигнув 3-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Proximus NV (BR:PROX), которые подорожали на 1,57 п. (7,81%), закрывшись на отметке в 21,67. Котировки Telenet Group Holding NV (BR:TNET) выросли на 1,42 п. (3,69%), завершив торги на уровне 39,86. Бумаги Engie SA (PA:ENGIE) выросли в цене на 0,34 п. (2,46%), закрывшись на отметке 14,15.

Лидерами падения стали акции Argen-X (BR:ARGX), цена которых упала на 0,70 п. (0,88%), завершив сессию на отметке 79,20. Акции Galapagos NV (AS:GLPG) поднялись на 0,820 п. (0,86%), закрывшись на уровне 94,900, а Cofinimmo (BR:COFB) снизились в цене на 0,40 п. (0,36%) и завершили торги на отметке 111,50.

На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (72) превысило количество закрывшихся в минусе (39), а котировки 16 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,02%, или 0,30, достигнув отметки $1.225,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,49%, или 0,34, до $69,27 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,11%, или 0,08, до отметки $74,62 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,07% до 1,1651, а котировки EUR/GBP повысились на 0,06%, достигнув отметки 0,8888.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,08% до 94,49.