Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,26%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов коммунальных услуг, телекоммуникаций и сырья.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 поднялся на 0,26%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Engie SA (PA:ENGIE), которые подорожали на 0,30 п. (2,26%), закрывшись на отметке в 13,81. Котировки Proximus NV (BR:PROX) выросли на 0,41 п. (2,06%), завершив торги на уровне 20,10. Бумаги Ontex Group (BR:ONTEX) выросли в цене на 0,46 п. (1,80%), закрывшись на отметке 25,96.

Лидерами падения стали акции Anheuser Busch Inbev SA NV (BR:ABI), цена которых упала на 3,70 п. (4,06%), завершив сессию на отметке 87,33. Акции Argen-X (BR:ARGX) поднялись на 1,90 п. (2,32%), закрывшись на уровне 79,90, а Ageas SA (BR:AGES) снизились в цене на 0,100 п. (0,22%) и завершили торги на отметке 44,970.

На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (76) превысило количество закрывшихся в минусе (32), а котировки 22 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,48%, или 5,90, достигнув отметки $1.225,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,56%, или 0,39, до $69,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,77%, или 0,57, до отметки $74,50 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,57% до 1,1661, а котировки EUR/GBP упали на 0,07%, достигнув отметки 0,8886.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,49% до 94,44.